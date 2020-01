Oroscopo di domani, venerdì 17 gennaio 2020 per tutti i segni: Ariete troppo emotivo e poco lucido

Eccoci per un nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche, segno per segno, per la giornata di venerdì 17 gennaio 2020. L’oroscopo prevede una giornata molto delicata per i nativi dell’Ariete, successo lavorativo per i nati sotto il segno del Sagittario, amore al top per i Pesci.

Oroscopo domani 17 gennaio

ARIETE

La Luna in opposizione, ti invita a sacrificare il tuo tempo libero. Limita le uscite economiche. Sei molto emotivo in questa giornata e di conseguenza poco lucido e obiettivo nel valutare le situazioni che vivi.

TORO

Se nel lavoro riuscirai ad evadere dai soliti compiti per qualcosa di più estroso e interessante, in amore la situazione è più complicata. Vorresti decidere per entrambi ma spesso troverai la mancata approvazione del partner.

GEMELLI

Ci sono tante questioni da risolvere e compiti da assolvere. Nonostante le stelle non molto favorevoli, avrai la capacità di cavartela molto bene. Esegui una cernita sulle tante cose da fare, ne guadagnerai anche in tranquillità.

CANCRO

Sarà una giornata serena, nonostante il cielo non sia tutto allineato dalla tua parte. Condividere in modo intimo con la persona amata, ti porterà a vivere emozioni forti e magiche.

LEONE

Attraversi un periodo delicato, lavorativamente parlando. Tuttavia hai abbastanza creatività e capacità per uscirne alla grande. Gli astri ti permetteranno di passa una giornata in relax con la famiglia.

VERGINE

Il cielo positivo di questa giornata, ti permette di ottimizzare qualsiasi cosa tu faccia in ogni ambito. Novità e sorprese in vista dal web. Un imprevisto piacevole sconvolgerà i tuoi piani e il tuo cuore.

BILANCIA

Le stelle ti supportano e se hai avuto un dissidio con il partner, indicano una riappacificazione e una ritrovata unità di intenti. Coglierai nel modo giusto le difficoltà di un amico, riuscendo ad aiutarlo.

SCORPIONE

Questa sera, puoi chiedere un chiarimento al tuo partner in una relazione d’amore che vive una crisi. Probabilmente la persona amata chiede solo aiuto e supporto, tu cerca di comprenderla e con pazienza e amore abbine cura.

SAGITTARIO

Se qualcuno ti lancia una sfida sul lavoro, accetta perchè avrai la meglio e ne guadagnerai anche in stima e rispetto. Con Marte e Luna favorevoli non si può fallire, comincia a gongolare.

CAPRICORNO

Devi essere molto concreto, lasciando da parte fantasie varie per affrontare al meglio una questione di tipo pratico. Varia le tue abitudini, non aspettare di essere costretto dagli eventi per farlo.

ACQUARIO

Potrebbero esserci difficoltà di comunicazione in ambito lavorativo, ma con la disponibilità e la comprensione di ambo le parti, saranno superate. Cresce l’intesa con il partner, l’importante è dialogare e raccontarsi.

PESCI

Tutti i pianeti sono favorevoli in amore, a questo punto devi fare sul serio e mettere le basi per un rapporto solido e duraturo. Se mostri pazienza, supererai gli ostacoli sparsi sulla strada che porta alla realizzazione dei tuoi progetti.

