Oroscopo di domani, venerdì 20 dicembre 2019: Scorpione, fraintendimenti pericolosi!

In questa giornata le stelle saranno a te favorevoli o meno? Il consiglio del giorno è per la Bilancia: attenzione alle parole che usi e soprattutto occhio a chi parli. Qui di seguito, nel dettaglio, potete scoprire le previsioni astrali segno per segno con l’oroscopo del giorno di venerdì 20 dicembre 2019.

Oroscopo 20 dicembre 2019

ARIETE – Mai come in questa giornata è fondamentale che tu abbia lo spirito giusto. Ci sono tante cose da fare e altrettante persone con cui relazionarti. Affinchè tutto proceda per il meglio, devi essere disponibile, gentile, affabile e pimpante per non dire allegro.

TORO – In questa giornata avrai un’altra delle tue brillanti idee, quindi devi subito darti da fare per metterla in pratica. Gli stimoli non ti mancano, sei voglioso di andare avanti, tanto da essere in grado di superare anche eventuali ostacoli.

GEMELLI – In questa giornata cercherai di riallacciare alcuni rapporti con vecchi amici che hai perso da tempo e di cui non ricordi nemmeno i motivi. Nel tuo tentativo, ti renderai conto anche del perchè li hai persi di vista.

CANCRO – E’ importante in questa giornata, sentire il calore delle persone che ti stanno vicino. Ciò ti darà maggiore stabilità e sicurezza nel parlare in modo deciso e diretto con chi in passato non ti ha rispettato.

LEONE – In questa giornata dovrai sporcarti le mani, come si suol dire. Ovvero, fare qualcosa che non ti va a genio e che ritieni inutile, il che ti porterà anche a stressarti inizialmente. In seguito, però, ti renderai conto di aver sbagliato valutazione e di quanto sacrifico serva per raggiungere un obiettivo.

VERGINE – Potresti darti alle spese pazze o futili in questa giornata. Ti invito a riflettere e a spendere i tuoi soldi per aiutare qualcuno o per metterli da parte quando ne avrai bisogno. Prevenire è meglio che curare.

BILANCIA – Fai molta attenzione alle parole che usi, soprattutto nel dosarle a seconda della persona a cui ti rivolgi. C’è molta gente gelosa, capace di non darlo a vedere. La tua ingenuità potrebbe portarti in seguito a doverti giustificare.

SCORPIONE – Le persone che ti stanno intorno potrebbero non interpretare nel modo giusto le tue parole e di conseguenza non capire ciò che provi. Quando ci sono dei fraintendimenti è facile che le relazioni sentimentali o lavorative vadano verso la deriva. Quindi, ti invito a chiarire subito.

SAGITTARIO – Hai una grande capacità comunicativa in questa giornata, riesci perfettamente ad esprimere quali sono i tuoi veri sentimenti alle persone che ti amano e che non hanno visto altrettanto da parte tua. Gli stessi problemi potrebbero esserci in famiglia, dove ti si accusa di essere troppo freddo, ti consiglio di fare qualcosa per smentirli.

CAPRICORNO – Probabilmente sarà una dura e impegnativa giornata di lavoro, tuttavia non devi sacrificare un po’ di sano divertimento che potresti goderti in serata, magari ad una festa con amici.

ACQUARIO – C’è qualcosa da costruire in questa giornata che non ti va a genio particolarmente, per cui cercherai di cambiarla a modo tuo. Purtroppo, non è detto che tu ci riesca o che ti sei permesso di farlo. Devi pazientare.

PESCI – E’ una giornata in cui farai qualche esperimento. Hai voglia di metterti alla prova, di riprendere un progetto che in passato hai accantonato per via di qualche ostacolo. E’ il momento della rivalsa.

