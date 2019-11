Oroscopo di domani, venerdì 22 novembre 2019: Cancro, fuori le emozioni!

Curiosi di scoprire cosa riservano le stelle, segno per segno, per la giornata di venerdì 22 novembre 2019? Ecco per voi le previsioni astrali con il nostro oroscopo del giorno. Ariete entusiasta, il Leone deve proseguire sulla sua strada, Scorpione impegnato suo malgrado, l’amicizia fondamentale per l’Acquario, Capricorno pronto per un ritorno.

Oroscopo 22 novembre 2019

ARIETE – Sei in una posizione di forza, ti senti a tuo agio e sei convinto di poter fare il tuo lavoro, stare con la tua famiglia o con le persone amate in grande libertà. Salirà l’entusiasmo in questa giornata.

TORO – Non puoi evitare di trattare con più riguardo certe persone, dalle quali ti aspetti più del solito. Avrai molte attenzioni per loro con l’obiettivo di metterle a proprio agio. Hai un’innata capacità di relazionarti agli altri.

GEMELLI – Ti senti più carico di energia, ma non puoi pretendere di recuperare tutto in tempi stretti. Sii più calmo e paziente, aspetta il momento giusto per agire o fare accordi. Devi fare qualche chiamata anche fastidiosa ma che ti può aiutare.

CANCRO – Le tue emozioni non possono passare in secondo piano, anche se vorresti nasconderle a determinate persone, le stesse che ti consigliano di accantonarle. Devi dire basta, fatti valere, fai ciò che ritieni giusto senza timore.

LEONE – Se stai pensando di modificare i tuoi piani per questa giornata, non farlo, anche se pensi sia la cosa giusta visto che si è creato un problema ad un tuo piano attuato. Se ci credevi, devi andare avanti per la tua strada con fiducia.

VERGINE – Ti senti un po’ cambiato dopo alcune giornate non facili, ma in realtà ben presti ti accorgerai che nulla è cambiato. Stati solo esagerando nelle tue considerazioni, devi essere meno teso e cercare di rilassarti di più.

BILANCIA – E’ la giornata giusta per imporre la tua personalità a qualcuno che riconosce i tuoi meriti. Non è un atto di presunzione il tuo, ma semplicemente sarebbe equo e migliorerebbe il tuo umore e la tua fiducia.

SCORPIONE – Giornata caratterizzata da impegni familiari, qualcosa di imprevisto sconvolge i tuoi piani, soprattutto i propositi romantici. Devi comprendere e accettare ciò che accade, certe cose avvengono per una ragione, inutile accanirsi con il destino.

SAGITTARIO – Ti senti un po’ spossato e demotivato, soprattutto nei confronti delle persone che ti stanno affianco. Non hai molta voglia di parlare e confrontarti, e le vie di uscite non sono veloci da trovare. Abbi pazienza, andrà meglio il giorno successivo.

CAPRICORNO – Finalmente sei pronto per affrontare una vecchia questione che ha creato un problema nel rapporto con una persona a cui tenevi. La tua azione potrebbe avere successo, magari portandoti a riprendere la relazione.

ACQUARIO – I tuoi amici diventano fondamentali nella tua vita in questa giornata, il tuo amore è basso. Prova a rilassarti, a confrontarti per giungere a conclusioni interessanti anche per altri rapporti.

PESCI – Ci sono stati intoppi e qualche problema nei tuoi ultimi progetti. La cosa ti tange alquanto, alle critiche che ti vengono mosse devi reagire con decisione per rimediare ad alcuni errori.

