Oroscopo di domani, venerdì 24 gennaio 2020 per tutti i segni: Vergine vincente negli affari

Eccoci per un nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche, segno per segno, per la giornata di venerdì 24 gennaio 2020. L’oroscopo prevede una giornata molto favorevole per i nativi dell’Ariete. Grandi emozioni in amore per le persone del Sagittario, ma anche per quelle dei Pesci.

Oroscopo 24 gennaio 2020

ARIETE

Luna, Marte e Acquario sono a te favorevoli. Se pratichi sport puoi ottenere successi importanti. Un collega di vecchia data potrebbe essere un buon amico con cui confidarsi.

TORO

Ti manca un po’ di lucidità e concentrazione, quindi farai fatica a portare avanti determinati compiti. Cerca distrazione nella vita mondana ma selezionando bene le persone da frequentare.

GEMELLI

Riuscirai ad imporre con grande sagacia le tue idee in ambito lavorativo. Attenzione ai viaggi ed a tutto ciò che esige prudenza e prontezza di riflessi, Marte in opposizione è un ostacolo.

CANCRO

Grazie ad una persona di famiglia, riuscirai a vedere una situazione complessa da un punto di vista differente, riuscendo così ad uscirne alla grande. Dovresti trovare il tempo per dedicare parte della giornata a te stesso, in assoluto relax.

LEONE

Subirai una critica da un parente, ma in modo così garbato e costruttivo che ti porterà a valutarla attentamente. Evita di addentrarti in discussioni dove la tua competenza langue.

VERGINE

Con la Luna in Capricorno, potrai mettere a segno un colpo vincente negli affari. Non lasciarti condizionare o bloccare da un dubbio infondato. Riuscirai con una buona energia a fare cose diverse senza stressarti.

BILANCIA

Un cielo molto favorevole ti permetterà di trarre cose positive anche da situazioni poco piacevoli. Controlla l’alimentazione, mangiando in assoluto relax e senza distrazioni di sorta.

SCORPIONE

La serata potrebbe presentare un ostacolo inatteso che ti metterà in difficoltà. Tuttavia, hai il potenziale necessario per fronteggiarla. Sul lavoro, evita possibili conflitti assumendo un atteggiamento propositivo e meno polemico.

SAGITTARIO

Marte favorisce le grandi emozioni in amore, invitandoti a mettere da parte la razionalità. La tua vita potrebbe prendere una svolta positiva se ti decidessi a vivere in modo più sano e meno sregolato.

CAPRICORNO

Le stelle ti aiuteranno nello sblocco di una situazione rimasta troppo tempo in sospeso con esito positivo. Presa la giusta via e con l’aiuto di un esperto, riuscirai a sbrogliare molte matasse.

ACQUARIO

Finalmente ti rimetti in gioco in amore, soprattutto nella seconda parte della giornata. Un mix di dolcezza e passionalità accompagnato dalla giusta grinta, ti farà apparire irresistibile. Se devi prendere una decisione importante, fallo in pace con te stesso.

PESCI

Una persona per te speciale potrebbe portarti alle stelle con questo cielo favorevole, vivrai emozioni forti, intense e inesplorate. In amore potrai essere finalmente trasparente e diretto.

