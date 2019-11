Oroscopo di domani, venerdì 29 novembre 2019: Leone meno impulsivo, Pesci più istintivo

Curiosi di scoprire cosa riservano le stelle, segno per segno, per la giornata di venerdì 29 novembre 2019? Ecco per voi le previsioni astrali con il nostro oroscopo del giorno. Essere pignolo aiuta l’Ariete, il Leone deve mettere da parte l’impulsività, amare scoperte per Bilancia e Capricorno.

Oroscopo venerdì 29 novembre 2019

ARIETE – E’ necessario attenzionare anche i dettagli in questa giornata, spesso fanno la differenza. Quindi, se hai un affare o un progetto per le mani, sii meticoloso. Solo così potrai portarlo in porto.

TORO – Ci saranno sviluppi sul lavoro inattesi, forse anche a causa della tua distrazione, preso da altre situazioni. La priorità dovrà passare a quanto detto inizialmente, è l’aspetto da curare di più e, niente rimorsi.

GEMELLI – E’ giunto il momento di smetterla con le sfide ai colleghi, se tutti decidessero di raccoglierle ti troveresti impreparato a farti valere su tutti i fronti. Sii più cauto, una cosa per volta e vedrai che otterrai ciò che vuoi.

CANCRO – E’ la giornata ideale per dare una buona notizia alla persona che ti sta vicino e che non ne riceve da troppo tempo. Portare buone novelle è appagante e non ti costa nulla, la risposta sarà molto interessante.

LEONE – Se riuscirai ad essere meno impulsivo, riuscirai a concludere qualcosa per delle situazioni delicate. Inoltre, darai dimostrazione di maturità e senso di responsabilità.

VERGINE – Il tuo talento spicca in questa giornata, le persone a te vicine se ne prenderanno atto e la tua vita professionali ne trarrà benefici. A volte basta poco per migliorare le cose. Fortuna o cos’altro? Conta poco, prendi e porta a casa.

BILANCIA – Saper ascoltare gli altri è un tuo pregio, ma a volte hai davvero bisogno di sfogarti, come in questa giornata, e rimarrai deluso nello scoprire poca disponibilità. Questo ti fa riflettere sulle relazioni che hai, troppo spesso a senso unico.

SCORPIONE – Devi organizzarti di più e meglio, soprattutto nel lavoro, sbagliare i tempi può essere molto dannoso con ripercussioni anche future per te e per altri. Ti invito ad essere più deciso e meno pigro.

SAGITTARIO – In questa giornata definisci qualche aspetto molto importante della tua vita. Ormai hai deciso e nessuno ti farà cambiare idea. Ma se non c’è niente da definire, allora apparirai come un ossessivo compulsivo.

CAPRICORNO – In questa giornata hai intorno delle persone che non dimostrano di avere spazio per te nella loro vita. Non ti meritano, quindi taglia, tu vali molto di più e fino ad ora gli altri ti hanno mentito.

ACQUARIO – In questa giornata pensi molto alla tua programmazione del quotidiano, e come a volte sprechi tempo prezioso per cose di poco conto. Devi economizzare il tutto e alla fine sarai soddisfatto del tuo ritrovato senso pratico.

PESCI – Dovresti seguire maggiormente il tuo istinto. Anche se a volte è meglio riflettere, in questa giornata agire d’impulso e in modo determinato ti fa apparire una persona di carattere, specie nei confronti di chi non lo pensa. La tua calma non deve essere confusa con una mancanza di personalità.

