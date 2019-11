Oroscopo di domani, venerdì 8 novembre 2019: Leone, fuori il carattere!

Nelle previsioni astrali per domani, venerdì 8 novembre 2019 segno per segno, il Toro deve contare solo su se stesso, il Cancro sta sprecando tempo per niente, I Pesci devono dare priorità al relax.

Oroscopo 8 novembre 2019

ARIETE – La coerenza è alla base di questa giornata, sia nei pensieri che nell’azione. Questo perchè qualcuno dei tuoi colleghi di lavoro o qualcuno della tua famiglia, potrebbe allarmarsi e comunicarlo agli altri con tua grande delusione.

TORO – Vuoi che succeda qualcosa in particolare in questo venerdì? Sappi che non sarà il destino o qualche angelo venuto dal cielo ad intercedere. Solo tu puoi realizzare il tuo desiderio mettendoti all’opera e con grande lena, specialmente se si tratta di lavoro.

GEMELLI – Pare possa essere la giornata degli incontri con persone che non vedi da tempo. Venire al corrente di certi eventi non piacevoli ti farà sentire un po’ in colpa per la tua assenza che ti ha precluso la possibilità di intervenire a loro favore. Non resta che dare il tuo appoggio adesso per tentare di recuperare.

CANCRO – Stai rischiando di stressarti per ottenere qualcosa che non è poi così importante, che insegui solo per vanità e per ostentazione. Non devi essere condannato per questo, ma fai in tempo a recedere da questo intento.

LEONE – Tutto si muove intorno a te, mentre te ne stai fermo senza sapere cosa fare e quale direzione prendere. Il rischio di sbagliare non è consistente, eppure sei talmente indeciso da restare immobile. Ci vuole più carattere!

VERGINE – E’ una giornata di introspezione ma anche di valutazione. Molti pensieri girano nella tua mente, soprattutto problemi, tuoi ma anche degli altri. Poichè tendi a demoralizzarti ed a incupirti, ti invito a trascorrere un venerdì in compagnia o con il partner di estrema leggerezza.

BILANCIA – Se vuoi perseguire un obiettivo, devi impegnarti a testa bassa senza filosofeggiare ma con estrema praticità. Pensare in modo negativo non può che distoglierti dal tuo compito, quindi caricati di ottimismo e procedi più sereno.

SCORPIONE – Sei una persona pratica che ama non complicarsi la vita. Eppure, in questa giornata sei spinto dall’idea di concepire qualcosa di complesso e di metterlo in pratica, forse troppo per riuscire nell’impresa.

SAGITTARIO – Il lavoro non ti dà grattacapi in questo venerdì, per cui hai più tempo da dedicare alle faccende sentimentali. Chi ti vuole bene potrebbe farti presente qualcosa che non puoi evitare di prendere in considerazione, e nel caso passare all’azione.

CAPRICORNO – Dedica il tempo necessario in questa giornata, per parlare di affari o per portarli a conclusione, a costo di rinviare altri appuntamenti. Qualcuno potrebbe non prenderla bene, ma quando siete concentrati su una situazione, è bene andare fino in fondo.

ACQUARIO – Non sei molto prediposto ad affrontare persone o situazioni, per cui quando accadrà. non ne sarai entusiasta e, anzi, avrai la percezione che tutti siano contro di te. Ti invito a cambiare atteggiamento, la negatività è frutto del tuo stato d’animo e non corrisponde alla realtà.

PESCI – In questa giornata devi dedicare più tempo a te stesso e alla persona che ti sta accanto. Probabilmente sei abbastanza stanco e hai bisogno assolutamente di rilassarti, anche se il lavoro da fare è tanto e importante, non lo puoi fare bene se non ti riprendi.

