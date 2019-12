Oroscopo di oggi e domani, 24-25 dicembre 2019: le previsioni per tutti i segni

Curioso di sapere cosa dicono le stelle per queste due giornate speciali? I nativi dell’Ariete sono baciati dalla fortuna nel giorno della Vigilia di Natale, altri dovranno impegnarsi e cambiare atteggiamento, lo Scorpione deve accontentarsi. A Natale verrà fuori la grande emotività del Sagittario, sarà una giornata felice per il segno dei Pesci, mentre il Capricorno dovrà essere discreto.

Oroscopo oggi, martedì 24 dicembre 2019

ARIETE – Le stelle brillano sul tuo segno, tanta fortuna e una giornata di meritato relax, è una vigilia di Natale da passare in famiglia.

TORO – Sei decisamente propenso a passare una giornata casalinga in tranquillità, piuttosto che andare in giro su invito di altre persone. Serata da trascorrere con le persone care che non vedono l’ora di stare con te.

GEMELLI – Basta pensare al lavoro, la famiglia cerca attenzioni e non pensare che i regali possano bastare per colmare le tue mancanze.

CANCRO – Ultimamente non ti sei concesso un attimo di pausa, adesso devi liberarti da ciò che ti opprime e godere della compagnia delle persone che ami.

LEONE – Vuoi fare troppe cose e chi ti sta intorno ti fa notare che viene trascurato. E’ la giornata giusta per dedicarti all’amore e alla famiglia.

VERGINE – Vuoi stare vicino a tutti e ti farai in quattro per farlo, magari non riuscirai perfettamente nell’impresa, ma sarà apprezzato il gesto e ricambiato con tanto affetto e amore.

BILANCIA – Riesci ad adattarti a qualsiasi tipo di situazione, tanto da essere invidiato, ma non con malizia per questa tua capacità. Vivi splendidamente in questo modo e senza incorrere in delusioni.

SCORPIONE – Non aspettarti troppo da questa giornata, le cose procedono più lentamente del previsto. Sii paziente con chi ti sta vicino e aiutalo a crescere con te nei sentimenti. La comprensione è fondamentale.

SAGITTARIO – A volte le parole non bastano, se vuoi mostrare il tuo affetto devi farlo con brio, non guasterebbe avere più slancio a livello fisico.

CAPRICORNO – Delega qualcuno per la questione regali, le persone che ami hanno bisogno della tua presenza, assieme, l’esigenza di trascorrere una serena Vigilia di Natale.

ACQUARIO – Devi dedicarti alle persone care, a coloro che hanno contribuito a rendere migliore quest’anno che volge al termine, dai loro l’amore che meritano.

PESCI – La tua mente è concentrata sugli affari in sospeso ma le persone che ti vogliono bene la prendono male. Costoro pretendono la massima attenzione da te ed è tempo che finalmente tu lo faccia.

Oroscopo domani, mercoledì 25 dicembre 2019

ARIETE – Basta con le critiche vicendevoli, tieni per te i tuoi giudizi e vedrai che anche gli altri faranno lo stesso, non è la giornata giusta per polemizzare.

TORO – Ti sei adagiato nella tua posizione e questo avrà delle ripercussioni su alcuni tuoi rapporti, anche se a Natale qualcuno sorvolerà.

GEMELLI – Devi passare il Natale con la tua famiglia, probabilmente lo trovi noioso, spesso ti mostri insofferente, ma adesso non puoi tirarti indietro.

CANCRO – Sei già concentrato su cosa dovrai fare l’indomani, ma stai sbagliando. Devi pensare a goderti il Natale con le persone che ti amano e anche con quelle che non ti amano.

LEONE – Sei preso dai tuoi problemi economici, ma rimuginare su di essi anche in questa giornata, non li risolverà e ti impedirà di passare un buon Natale con le persone care.

VERGINE – Sei carico di energia, desideri più di ogni altra cosa, amare ed essere amato. Avvertirai l’essenza del Natale che trascorrerai in serenità.

BILANCIA – In questa giornata dovrai contenerti per non scontentare le persone che vogliono passare con te il Santo Natale. Se sarai paziente, verrai ricompensato.

SCORPIONE – Ti senti particolarmente allegro e non solo perchè è Natale, hai voglia di divertirti ed è giusto che tu lo faccia con grande leggerezza.

SAGITTARIO – I tuoi sentimenti prenderanno il sopravvento in questa giornata. Ti emozionerai anche per le piccole cose e se qualcuno ti prenderà in giro per la tua estrema sensibilità, non dartene cura, semplicemente non comprende.

CAPRICORNO – Non è la giornata giusta per punzecchiare le persone sui loro punti deboli, non vogliono sbandierarli per cui tu cerca di essere discreto.

ACQUARIO – Se ti guarderai intorno, ti accorgerai di quante persone ti vogliono bene e che finalmente dimostreranno ciò che provano come mai sono riusciti a fare. Sarà un bel Natale se ci credi.

PESCI – Nessun imprevisto ci sarà in questa giornata, la tua relazione con le persone che ti circondano procederà al meglio, il Natale ti porterà felicità.

