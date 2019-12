Oroscopo di oggi, mercoledì 11 dicembre 2019: Toro stakanovista, Cancro egoista

In questa giornata le stelle saranno a te favorevoli o meno? Lo Scorpione mostra il suo lato peggiore e fa terra bruciata intorno a sè, riuscirà a rimediare in serata? Qui di seguito, nel dettaglio, potete scoprire le previsioni astrali segno per segno con l’oroscopo di mercoledì 11 dicembre 2019.

Oroscopo 11 dicembre 2019

ARIETE – Hai molto tempo a disposizione per riflettere, ne hai bisogno per trovare la tua collocazione in mezzo a quelle altrui. Qualcuno cercherà di orientarti ma senza capire quali siano realmente le tue necessità.

TORO – E’ una giornata in cui sei preso totalmente dal lavoro, farai di tutto per creare qualcosa che ti soddisfi a livello personale ed economico. Qualcuno che avrebbe voluto passare del tempo con te, sarà abbastanza contrariato.

GEMELLI – In questa giornata, realizzi quali sono i tuoi scopi nella vita, più che altri li fisserai in quanto tali. E’ un nuovo percorso per te, di solito ti fai trasportare dagli altri e dagli eventi, ma stavolta devi metterti in gioco.

CANCRO – Potreste essere alquanto egoisti, la cosa renderà difficile le cose a chi avrebbe voluto passare del tempo piacevole con te. Stai aspettando qualcosa di vantaggioso, che possa farti cambiare il modo di pensare, quindi sei inquieto e restìo ad ascoltare gli altri.

LEONE – In questa giornata metterai a fuoco i tuoi desideri, in modo da capire cosa fare per realizzarli e senza voltarti più indietro. Finalmente punterai diritto alla meta con successo, scoprendo la fantastica sensazione che ne scaturisce.

VERGINE – Sei particolarmente paziente in questa giornata, in modo inatteso. Senza scomporti mai nemmeno per le questioni più delicate. Evidentemente hai ben chiaro cosa fare e sei alquanto lucido.

BILANCIA – In questa giornata, i grandi conflitti sono inerenti alle tue esperienze, sei combattutto su ciò che devi fare. Vorresti sperimentare, scalpiti e ti senti sempre indeciso, attenzione che il tempo passa e potresti perdere il treno.

SCORPIONE – Probabilmente ti poni in modo sbagliato con le persone, tanto da mostrare solo il tuo lato negativo. Sei irascibile e le conseguenze sono negative per tutti. Con calma, in serata, prova a porre rimedio.

SAGITTARIO – Troppe questioni in sospeso, ti portano a non essere in grado di gestirle al meglio. Tra l’altro, toglierai del tempo alle persone che ti amano. Solo alla fine della giornata, troverai un buon compromesso per tutto.

CAPRICORNO – Sarai tentato da una persona che ti farà un’offerta, inizialmente declinerai a malincuore, ma poi capirai che hai fatto la cosa giusta. In realtà, non hai fatto altro che preservare te stesso e il tempo da trascorrere con chi ti ama.

ACQUARIO – Il fato ti riserva qualcosa di speciale in questa giornata. Avrai l’opportunità di riprendere un discorso lasciato in sospeso tempo fa. Grazie alla tua maggiore esperienza e maturità, stavolta riuscirai ad agire in modo diverso, risolvendo il tutto.

PESCI – Se affianchi persone intraprendenti, puoi capire cosa significa schierarsi in prima linea, magari con la strada spianata. E’ una giornata che ti insegna tante cose, un’esperienza importante che ti fa crescere.

