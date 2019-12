Oroscopo di oggi, mercoledì 4 dicembre 2019: Bilancia baciata dalla fortuna!

In questa giornata le stelle saranno a te favorevoli o meno? La Bilancia potrà fare o dire ciò che vuole, la

Oroscopo 4 dicembre

ARIETE – Ti attende una giornata decisamente intensa, in cui le parole però, prevalgono sulle azioni. Qualcuno vuole che tu risolva certe questioni per vie informali. ma tu potresti tentennare, cambiando idea più volte. Tuttavia, alla fine dovresti ritenerti soddisfatti.

TORO – Vorresti fare qualcosa per gli altri, per chi ti sta vicino, ma non sembri essere abbastanza ispirato da indovinare la mossa giusta. Per evitare di sbagliare, forse è meglio dedicarsi a se stessi in questa giornata.

GEMELLI – Potresti avvertire delle vibrazioni interiori che non ravvisavi da tempo, ammesso che tu tenga aperto il tuo cuore. Tendi a tenere nascosti i tuoi sentimenti per non apparire debole, ma così facendo, ti privi di qualcosa di bello.

CANCRO – Verrai a conoscenza di indiscrezioni su eventi futuri, cosa che ti fa tirare un sospiro di sollievo, in quanto temevi il peggio ma capisci che non sarà affatto così. Qualcuno si è deciso ad aprirsi con te, quindi devi passare all’attacco.

LEONE – E’ una giornata in cui non tolleri le persone che vanno a rilento, forse perchè già ci sei andato tu in passato e adesso non vedi l’ora di passare all’attacco per ottenere qualcosa per te stesso. Gli altri potrebbero non comprendere il tuo comportamento, ma la cosa non deve tangerti.

VERGINE – Basterebbe un piccolo gesto a renderti felice, anche un sorriso ricevuto potrebbe diventare tanto importante per te. A volte sono le piccole cose a regalarci delle soddisfazioni o la pace a cui auspichiamo.

BILANCIA – Le stelle sono estremamente favorevoli in questa giornata. Ogni cosa che dici o fai viene accolta benissimo, quando ti ricapita più? Devi assolutamente sfruttare questa congiuntura astrale dove tutti sembrano essere a tua disposizione.

SCORPIONE – Forse i tuoi pensieri sono stati molto profondi, in quanto qualche accadimento ti ha sconbussolato e fatto sentire impotente. Il destino sembrava averti beffato, ma fortunamente, adesso puoi ribaltare la situazione con un atteggiamento più positivo.

SAGITTARIO – Forse la giornata di ieri è stata pessima o forse potrebbe esserlo quella di oggi o di domani, in poche parole non potete prevedere cosa accadrà e gli imprevisti sono dietro l’angolo. A volte, la vita va presa più alla leggera, altrimenti la vivi male.

CAPRICORNO – In questa giornata devi provare ad uscire dalla routine per cambiare qualcosa. anche di non eclatante. D’altronde è risaputo che quando la vita diventa monotona, gli stimoli e l’entusiasmo svaniscono.

ACQUARIO – Inizierai a mettere in discussione il tuo istinto e a pensare se hai fatto o meno la cosa giusta. Tuttavia, è inutile piangere sul latte versato, devi passare all’azione per rimediare ad una scelta che sei sicuro aver sbagliato.

PESCI – La tua fama ti precede, ovunque tu vada verrai ben accolto. La situazione ti mette a tuo agio, ma allo stesso tempo potresti dire o fare qualcosa che metta in mostra le tue fragilità nascoste, portando qualcuno a sfruttare questo per prenderti all’amo soprattutto in ambito professionale.

