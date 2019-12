Oroscopo di oggi, sabato 7 dicembre 2019: Sagittario ricettore di bugie bianche

In questa giornata le stelle saranno a te favorevoli o meno? L’Ariete ha bisogno di vivere maggiormente nel presente: il Cancro dovrebbe dire o fare di meno e osservare di più. Qui di seguito potete scoprire le previsioni astrali segno per segno con l’oroscopo di sabato 7 dicembre 2019.

Oroscopo 7 dicembre 2019

ARIETE – In questa giornata potresti volere qualcosa di più che ricordare il passato, hai voglia di vivere appieno il presente e la cosa ti aiuterà a prendere maggiore confidenza con te stesso e con chi ti circonda, persone che si attendono molto dal rapporto con te. Prova ad essere spontaneo e trasparente.

TORO – Le questioni di questa giornata rapiscono il tuo interesse e ti appassionano, questo perchè sei ben predisposto alle novità e ad eventuali scherzi, che sono come una ventata di aria fresca e che porteranno qualcosa di buono nella tua vita.

GEMELLI – Puoi dare diverse interpretazioni ai comportamenti che terranno le persone che ti affiancheranno in questa giornata. Non sarai impeccabile nelle tue valutazioni, ma puoi sempre cercare il confronto con amici e parenti che ti conoscono meglio e che sanno cosa consigliarti.

CANCRO – In questo sabato, sarebbe più importante osservare che parlare, in quanto potreste imparare qualcosa dal comportamento degli altri, invece che metterti sempre al centro dell’attenzione con il rischio di fare cose avventate. Seppur razionale, a volte parti in quarta.

LEONE – Non devi indugiare oltre, devi agire subito se non vuoi che qualcuno riesca a batterti sul tempo per poi darti dei grattacapi. Non puoi permetterti di essere da meno rispetto a qualcuno che non lo merita come te.

VERGINE – Hai bisogno di concederti un po’ di relax in questa giornata, questo non significa fermarsi completamente. Ci sono diverse mansioni da svolgere, anche se non necessitano di un grande impegno da parte tua. Abbi più cura e attenzione dei tuoi affari.

BILANCIA – Potresti modificare delle abitudini in questa giornata, spesso, uscire dalla routine signfica riavere maggiori stimoli per far qualcosa di sorprendente, che stupisce anche le persone non facilmente impressionabili dal tuo modo di fare.

SCORPIONE – Sei vuoi che la giornata vada in un certo modo, devi pianificare, i risultati sperati si ottengono così facendo. Tutto deve essere organizzato nei minimi dettagli e condiviso con chi di dovere, in modo che non si possa più tornare indietro.

SAGITTARIO – Potresti avere qualcuno vicino che non ti dice la verità in questa giornata, probabilmente ci sono degli impedimenti o perchè ti vuole tenere sulla corda prima si svelarsi. Tocca a te capire cosa sta succedendo davvero.

CAPRICORNO – Potresti tranquillamente ostentare la tua creatività, mettere in risalto di aver fatte cose abbastanza originali e uniche nel suo genere. Tuttavia, ogni tanto vanno mostrate le proprie abilità e non ci si può cullare sul passato.

ACQUARIO – Qualcuno ti starà molto vicino in questo sabato, non vederlo come uno scocciatore, bensì apprezzarlo. Stare da soli non è bello, ricevere la compagnia e la comprensione di chi ti vuole bene è una cosa preziosa.

PESCI – Cerca di tenere delle cose private per te stesso, in questa giornata potrebbe tornare utile nei tuoi rapporti, addirittura migliorarli. In effetti, ci sono persone che non amano ci si prenda troppa confidenza, specie se non conosco molto bene qualcuno. Ci sarà tempo per aprirsi.

