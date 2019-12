Oroscopo di oggi, venerdì 6 dicembre 2019: Cancro di successo con il cambiamento

In questa giornata le stelle saranno a te favorevoli o meno? I Gemelli faranno bene a seguire dei consigli molto utili. Sagittario incoerente per opportunismo, occasioni da non perdere per la Bilancia. Qui di seguito potete scoprire le previsioni astrali segno per segno con l’oroscopo di venerdì 6 dicembre 2019.

Oroscopo 6 dicembre 2019

ARIETE – In questa giornata dovresti cercare di raggiungere traguardi sia professionali che sentimentali. In ambo i casi, ti servono i giusti stimoli e incentivi. Non provarci, significa rassegnarsi alla solita lagna.

TORO – Hai più energia questo venerdì, probabilmente perchè hai trovato la stabilità del tuo rapporto d’amore e puoi dedicarti ad altro. Non dimenticare che il tuo bisogno di cambiare è prettamente legato alla tua persona.

GEMELLI – In questa giornata devi seguire dei consigli, altrimenti ti farai sfuggire una buona occasione. Non avere timore di andare all’attacco, chiunque lo farebbe al posto tuo se sapesse di essere dalla parte giusta.

CANCRO – Ci sono dei piccoli cambiamenti da effettuare, per migliorare la tua situazione generale, sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale. Con la determinazione otterrai i risultati voluti.

LEONE – In questa giornata ti troverai ad essere d’accordo con le persone a te vicine, cosa abbastanza inusuale, anche perchè vuoi fare sempre l’anticonformista.

VERGINE – Questo venerdì trovi qualcosa di speciale da fare, probabilmente per la spinta di una persona che ti incoraggia a credere di più in te stesso. Dapprima indecisi, parteciperai successivamente ad un avendo inatteso.

BILANCIA – Ci sono occasioni da sfruttare, ma devi essere più propositivo e pianificare in anticipo. Non ripetere gli errori commessi in passato che ti hanno negato tante soddisfazioni, è tempo di rivalsa.

SCORPIONE – Ci sono obiettivi da raggiungere in questa giornata. Se fallisci, chi ti sta affianco ci rimarrà male, in quanto deluderai le sue aspettative. Tuttavia, devi seguire la tua strada senza farti influenzare da ciò che vogliono gli altri, hai ampie possibilità di successo.

SAGITTARIO – In questa giornata assumi posizioni che sono in contrasto con le tue idee, evidentemente ti conviene. Chi ti conosce rimarrà deluso dal tuo opportunismo, ma tu devi agire per avere il tornaconto che vuoi.

CAPRICORNO – Potresti sentirti inadeguato in questa giornata, forse perchè vivi una situazione poco chiara, magari hai preso la decisione errata. Comunque, puoi sempre dire la verità e cambiare, anche se dovrai assumerti le tue responsabilità.

ACQUARIO – E’ probabile tu possa trovarti in una situazione difficile in questa giornata. Devi cercare di invitare le persone che assumono un atteggiamento ambiguo, a prendere una netta posizione, così da capire cosa aspettarsi.

PESCI – Negli ultimi giorni ti sei sempre preoccupato di ciò che facevano gli altri, adesso è arrivato il momento di capire cosa fare per contrastare la concorrenza. Capacità e volontà non ti mancano, quindi non ti resta che agire.

