Oroscopo domani, domenica 12 gennaio 2020 – Vergine: attenzione in amore!

In questa giornata le stelle saranno a te favorevoli o meno? L’Ariete ha un cielo molto favorevole, il Cancro deve essere prudente in una domenica grigia a livello astrologico. Qui di seguito, nel dettaglio, potete scoprire le previsioni astrali segno per segno con l’oroscopo del 12 gennaio 2020.

Oroscopo 12 gennaio

ARIETE – La Luna ti regala più fiducia in te stesso e ti dà assistenza nel risolvere alcune questioni in modo rapido e fluido. Trovi nuovi equilibri nell’attività professionale, ciò che è obsoleto va messo da parte.

TORO – Grazie ad Urano ti senti libero di esprimerti e di agire come meglio credi. La tua vita prende una direzione diversa e Giove ti regala la possibilità di fare dei viaggi interessanti dal punto di vista culturale.

GEMELLI – La Luna ti apre gli occhi aiutandoti a risolvere un problema che pensavi fosse arduo da aggirare. Occorre essere prudenti in caso di viaggi o di situazioni dove devi essere reattivo.

CANCRO – Problemi dal punto di vista sentimentale, gli astri sono sfavorevoli e non puoi sbagliare alcuna mossa. Spese impreviste e in eccesso, cerca di darti una regolata.

LEONE – Buone le relazioni con colleghi e familiari, non mancheranno le dimostrazione di affetto e di rispetto. Hai una naturale empatia con una persona in difficoltà che riuscirai ad aiutare.

VERGINE – Devi ritrovare un po’ di serenità se vuoi essere lucido nel tuo rapporto d’amore. Non fantasticare su alcuni comportamenti del partner, resta diretto e con i piedi per terra.

BILANCIA – La Luna è favorevole e puoi sfruttarla per ricucire un rapporto di amicizia. Qualche difficoltà di troppo con un conoscente per cose futili, il buonsenso ti verrà in soccorso.

SCORPIONE – Sei molto irascibile, per un nonnulla sei capace di reagire in un modo assolutamente spropositato. Trova la calma in te stesso e prova a dedicare il tuo tempo ad una persona anziana che ti sarà riconoscente.

SAGITTARIO – Sei oberato di lavoro ma d’altronde è tuo compito svolgerlo, anche se non ne sei entusiasta. In famiglia c’è la possibilità di fare chiarezza su una questione irrisolta.

CAPRICORNO – Le stelle ti aiutano a trovare la soluzione migliore ad un problema. Riuscirai a portare in fondo un impegno preso che fino ad ora ti ha reso troppo nervoso.

ACQUARIO – Ti stai intestardendo nel voler importi a tutti i costi, ma con la Luna contro è preferibile raccoglierti in riflessione e capire come trovare un compromesso tra te e la persona amata.

PESCI – Giove è dalla tua parte e ti regala una forte carica di energia che puoi sfruttare per creare buone prospettive. In amore vivi bei momenti. Le stelle ti invitano ad essere meno suscettibili in ambito lavorativo.

