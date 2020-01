Oroscopo domani, giovedì 30 gennaio 2020: Bilancia in difficoltà nel proprio rapporto d’amore

Eccoci per un nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche, segno per segno, per la giornata di giovedì 30 gennaio 2020. L’oroscopo invita alla prudenza gli amici del Capricorno in attesa di tempi migliori. Ottime stelle soprattutto in amore per i nativi dello Scorpione.

Oroscopo di domani 30 gennaio 2020 per tutti i 12 segni zodicali

ARIETE

Giornata controversa a livello astrologico. Ti consiglio di non fare scelte rischiose che potrebbero nuocere alla tua relazione d’amore. Dedicati il tuo tempo alle amicizie anche nuove, mettendo da parte gli impegni.

TORO

Anche nelle situazioni apparentemente di routine, potrai trovare spunti piacevoli e interessanti. Accetta di buon grado nuove posizioni o compiti lavorativi, ne trarrai beneficio. Giove è assai favorevole.

GEMELLI

Devi chiarire un qui pro quo con un amico di vecchia data, altrimenti la situazione potrebbe degenerare. La Luna porta ad un aumento delle tensioni famigliari e lavorative.

CANCRO

Non invocare la buona sorte nelle tue azioni, meglio non contarci in questa giornata. Invece, fai leva sulla tua determinazione e tagli i rami secchi del tuo gruppo di lavoro.

LEONE

La persona amata condividerà con te i tuoi obiettivi supportandoti anche con qualche buon consiglio che devi sfruttare al meglio. Discussioni accese e appasionate in vista con amici.

VERGINE

Diversamente da quanto non potessi immaginare, il tuo rapporto affettivo sta crescendo e diventando importante. Se da tempo vorresti fare un lungo viaggio, organizzati per realizzarlo.

BILANCIA

Sarà difficile rapportarti al partner e la sua superficialità ti infastidirà molto. Rivendicherai la tua indipendenza nei confronti della famiglia nonostante la sua riluttanza.

SCORPIONE

Situazione astrologica alquanto favorevole. In amore potrai tornare in gioco con grinta, fascino e sensualità e concretezza. Presentare la persona amata agli amici sarà un successo.

SAGITTARIO

Finalmente potrai realizzare un sogno che condividi con la persona amata. Riceverai la richiesta di guidare un gruppo di lavoro che raccoglierai con grande enfasi e tanto impegno.

CAPRICORNO

Occhio a non esagerare con le spese e controlla attentamente i tuoi investimenti. Ci saranno opportunità di rivalsa grazie a Giove, anche in campo legale da cogliere al volo.

ACQUARIO

In famiglia ci sarà una bella sinergia, complicità e armonia saranno protagonisti. Se stai progettando vacanze o qualcosa di affine per divertirti e rilassarti, la cosa andrà in porto nel modo migliore.

PESCI

Accantonerai un ripensamento del cuore per dedicarti alla stabilità e solidità del tuo rapporto d’amore che dura da tempo. Per i single è in arrivo un nuovo amore passionale e romantico allo stesso tempo.

