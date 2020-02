Oroscopo domani, lunedì 3 febbrio 2020: Gemelli giù a livello psicofisico

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 3 febbraio 2020. L’oroscopo racconta di un cielo molto favorevole per le persone del Cancro. Gli amici dei Gemelli non dovrebbero correre dietro ad amori capricciosi.

Oroscopo di domani, lunedì 03/03/2020, le previsioni per tutti i segni

ARIETE

Il lavoro deve essere la tua priorità, i viaggi possono essere un modo per svagarti e ricaricarti. Il tuo cuore è sotto chiave, le relazioni impegnative ti fanno paura.

TORO

A volte sembra tu viva solo di sentimenti, i sogni sono più forti della realtà e ti spingono oltre. Sei poco eloquente quando si parla d’amore ma man mano la comunicazione migliorerà.

GEMELLI

Il tuo umore non è dei migliori, vorresti isolarti un po’. Sei stanco a livello fisico, ha bisogno di riposo. Sogni in grande ma gli amori capricciosi sono faticosi, potresti renderti conto che la realtà è diversa.

CANCRO

La Luna scaccia la tua malinconia, a volte basta dormire bene, fare una buona colazione e sei al top. Questa giornata è molto favorevole ai progetti d’amore, ma anche di lavoro. Il tuo grado di sensualità è alto.

LEONE

Spiacevoli notizie dal punto di vista finanziario, non è il momento buono per investire. ti presenti un po’ sciatto in società e ti senti a disagio, ma passerai una bella serata.

VERGINE

Viaggi con delle certezze che ti fanno sentire forte e sereno, ma nel pomeriggio qualcosa volge nel verso sbagliato. Devi salvaguardare la pace familiare evitando di prendere posizioni rigide.

BILANCIA

L’amore è altalentante ma per te resta sempre la priorità. Un viaggetto sarebbe ideale per trovare nuovi stimoli. C’è tanta competizione in ambito lavorativo, non mancano le soddisfazione anche se più morali che concrete.

SCORPIONE

Ci sono tensioni con il partner da risolvere usando semplicemente la sincerità, celare la reale situazione delle cose è un errore. Sii audace e sensuale per ricevere le giuste gratificazioni.

SAGITTARIO

Nel pomeriggio sarai poco lucido per la posizione della Luna. Ritardi in ambito lavorativo e dei trasporti. Se ci sono problemi nello studio, puoi rifarti ma devi darti da fare.

CAPRICORNO

La Luna e Venere ti regalano i sentimenti e la concretezza necessari per non andare incontro a delusioni, facendoti apprezzare il meglio della vita. Se ti circondi di persone rilassanti, riuscirai ad essere sereno. Evita gli eccessi.

ACQUARIO

Se prendi le distanze da situazioni che ti irritano, puoi conservare un equilibrio interiore. Purtroppo degli impegni impellenti non ti lasceranno abbastanza tempo libero, urge risolvere una questione complicata.

PESCI

Soluzioni e guadagni a portata di mano con questo cielo favorevole. Cura la tua vita affettiva. Potresti fare degli incontri stimolanti. Accetta le critiche costruttive e fanne tesoro, ti porteranno ad agire in modo da avere successo.

