Oroscopo domani, martedì 28 gennaio 2020 per tutti i segni: Toro a caccia del nuovo che intriga

Eccoci per un nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche, segno per segno, per la giornata di martedì 28 gennaio 2020. L’oroscopo prevede una giornata molto favorevole per i rapporti d’amore del Capricorno, situazione scomoda in ambito lavorativo per gli amici del Sagittario.

Oroscopo 28 gennaio 2020

ARIETE

Se ti guardi intorno potrai renderti conto di aver sopravvalutato qualcuno che temi, in realtà le tue competenze sono superiori. Pianifica al meglio i tuoi impegni e vivi in modo più tranquillo il tuo rapporto d’amore.

TORO

E’ una giornata in cui sei intrigato dalle situazioni impreviste che hanno il potere di stimolarti. Andrai alla ricerca di nuove conoscenze, affetti ed esperienze. Potrebbero risultare interessanti gli incontri con persone di altre nazioni.

GEMELLI

Esiste un interesse molto forte tra te e il partner e Mercurio ti darà modo di esprimerlo al meglio. Un impegno in famiglia occuperà un po’ del tuo tempo, tuttavia ne resterà abbastanza per le tue passioni.

CANCRO

Ti senti amato e apprezzato e riuscirai a ricambiare nel modo migliore. Segui la tua programmazione meticolosamente, è l’unico modo per ottenere il risultato auspicato.

LEONE

Potrai viaggiare anche se per distante non eccessivamente lunghe, solo per conoscere meglio la tua zona. Le stelle favorevoli ti aiuteranno a compiere le giuste scelte in ambito lavorativo e famigliare.

VERGINE

La Luna opposta sconvolgerà i tuoi piani, tuttavia riuscirai in qualche modo a seguire ciò che ti preme. Miglioramenti e maggiore efficienza sono cose che riuscirai ad apportare nella tua attività.

BILANCIA

Marte ti invita all’azione, Giove proverà a mettere sull tua strada qualche ostacolo, una persona cara ti darà il giusto consiglio. Incontri interessanti, da qualcuno riceverai delle critiche costruttive che ti faranno riflettere.

SCORPIONE

Urano ti invoglia ad accettare dei cambiamenti che sono divenuti necessari, tenendo comunque il controllo della situazione. Procedi speditamente verso il raggiungimento dei traguardi prefissati.

SAGITTARIO

Il cielo è capriccioso, subirai un atteggiamento che ti indispone da parte dei colleghi, ciò non deve farti desistere dal continuare nel tuo percorso. Sarebbe cosa buona accettare i consigli del partner di una particolare questione.

CAPRICORNO

Grande passione tra te e la persona amata, intensa anche l’affinità mentale e sentimentale. Sei votato ad una storia importante che coinvolga molto il cuore oltre al tutto resto, rifuggi dalle relazioni superficiali.

ACQUARIO

E’ una giornata interessa da trascorrere con il partner parlando di tutto in modo piacevole. Apprezza la persona che ti dice di piacerle per come sei fatto e ricambiala con altrettanta cura.

PESCI

La Luna ti spinge a prendere decisioni importanti che riguardano la sfera sentimentale. Il rapporto con il partner ha bisogno di passione ed è quello che accadrà se davvero lo vuoi.

