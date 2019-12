Oroscopo domani, martedì 3 dicembre 2019. Gemelli, responsabile sì, aggressivo no

Curiosi di scoprire cosa riservano le stelle, segno per segno, per la giornata di martedì 3 dicembre 2019? Ecco per voi le previsioni astrali con il nostro oroscopo del giorno. Ariete: impara l’arte e mettila da parte. Vergine: a volte è giusto essere egoista anche con le persone care.

Oroscopo 3 dicembre 2019

ARIETE – Potrebbe essere la giornata buona per imparare qualcosa e farne tesoro per il futuro. Affinchè ciò avvenga, devi lasciare il tempo alle persone di esprimere un concetto senza intervenire e aggredire come fai di solito.

TORO – Mentre ti rechi a lavoro in questa giornata, ripassa mentalmente ciò che ti sei prefisso di fare, e come. In serata riuscirai ad andare ad un evento mondano che tanto aspettavi e che senza preparazione non saresti stato in grado di affrontare.

GEMELLI – Il muro contro muro non funziona in questa giornata, ne usciresti sconfitto. Devi evitare atteggiamenti aggressivi per non riceverne, discutere in tranquillità con ognuno che si prende le proprie responsabilità, invece che rifugiarsi in giustificazioni poco credibili.

CANCRO – E’ la giornata giusta per sfruttare al meglio la tua intelligenza, grazie ad una ricerca che ti porterà lontano e ti gratificherà molto. Forse non potrai condividere alcune scoperte ma questo conta poco.

LEONE – Qualcuno vuole farti credere che ogni decisione che prendi sarà questione di vita o di morte, ma riuscirai a non farti condizionare. Ci sono situazioni che avranno buoni sviluppi se sarai meticoloso, ma non sarà così indispensabile.

VERGINE – In questa giornata la tua famiglia ti pressa per farti prendere decisioni che non vuoi prendere. Sarà alquanto fastidiosa questa insistenza, ma tu pensa a te stesso invece di pensare a fare la figura del generoso.

BILANCIA – Fai affidamento sulla tua razionalità in questa giornata, è necessario valutare con oggettività determinate situazioni, non essere restio. Passi la comprensione, ma non la compassione, anche perchè spesso non è ben accetta.

SCORPIONE – Anche in questa giornata sei molto attivo e sarai protagonista su più fronti. Così facendo, conoscerai meglio alcune persone interessanti a cui hai dato poca importanza in passato. Preparati a nuove avventure.

SAGITTARIO – Il lavoro e la carriera devono essere in cima alle tue priorità in questa giornata. Esiste l’esigenza di risolvere determinate questioni che potrebbero portarti dalle stelle alle stalle, o quasi.

CAPRICORNO – Non perderti in troppi pensieri, altrimenti sarai poco concreto e non risolverai ciò che adesso è un problema. Impegnati senza trascurare alcun dettaglio che riguarda i tuoi bisogni, hai delle priorità.

ACQUARIO – Probabilmente ti sei aperto troppo con una persona che non lo meritava, di recente o in passato. Adesso, essa pretende chissà cosa da te, prendi le distanze e metti le cose in chiaro, si può sbagliare ma non perseverare.

PESCI – Guardati intorno in questa giornata e cerca di capire a cosa puoi arrivare e a cosa no. Non significa che devi porti dei limiti sin da subito, ma devi valutare bene e con attenzione e calma la situazione per poi trovare le giuste soluzioni.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube