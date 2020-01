Oroscopo domani, martedì 7 gennaio 2020: Vergine, una giornata perfetta

Benvenuti all’appuntamento con il nostro oroscopo giornaliero che nel caso specifico, si occupa delle previsioni astrologiche per tutti i 12 segni zodiacali di martedì 7 gennaio 2020. La palma di segno migliore va alla Vergine, in coda alla classifica c’è sicuramente il Sagittario.

Oroscopo 7 gennaio

ARIETE – Venere supporta i tuoi progetti e rafforza il tuo rapporto d’amore per renderlo pronto al matrimonio o ad una convivenza. Puoi fare quasi tutto ciò che vuoi con il partner, riceverai sempre comprensione e perdono.

TORO – La sorpresa è dietro l’angolo, magari un’occasione da cogliere al volo per poter riscattarsi. Una persona che sembrava essersi allontanata si riavvicina fugando i tuoi dubbi e rendendoti felice.

GEMELLI – La situazione astrale non è particolarmente favorevole in ambito lavorativo, ci sono delle difficoltà da superare ed è necessario mettere a punto una strategia efficace. Potrebbe subentrare un po’ di stanchezza.

CANCRO – Nella tua professione urge essere metodici e pignoli, mirare solo agli obiettivi alla tua portata, le stelle sono pigre. Ti invito a frequentare persone di un certo livello da cui puoi imparare qualcosa di molto utile.

LEONE – In questo martedì, la solitudine si fa sentire. Se sei in coppia, il partner ti sta un po’ trascurando, allora è tempo di passare all’azione organizzando qualcosa di carino a due, magari una cena da te preparata.

VERGINE – Siete in palla per per realizzare cose positive sul lavoro o per valutare proposte molto interessanti anche a livello di guadagni. Siete in perfetta sintonia con la persona amata, si respira aria di serenità e felicità.

BILANCIA – Prova a dare il giusto peso alle cose che accadono, non farne sempre un problema, sii più leggero. In amore, il partner ti farà sentire al settimo cielo, il suo trasporto per te è immenso.

SCORPIONE – Sei in completa telepatia con la persona che ami, se sei single potresti fare un incontro magico. E’ tempo di rivalutare il valore della famiglia, nessuna divergenza può scalfire i sentimenti e il rispetto.

SAGITTARIO – Ti riesce davvero difficile restare tranquillo. Vuoi sempre agire d’impulso e pronto a criticare tutti. Presta attenzione quando vuoi fare un appunto al partner, se non vuoi creare una falla, modera termini e modi.

CAPRICORNO – La tua relazione d’amore procede bene. Sei sei single non dare nulla per scontato e vedrai che ci sono conquiste all’orizzonte. Sei pieno di idee fantastiche ma prima o poi dovrai passare ai fatti.

ACQUARIO – Nelle relazioni affettive tutto va a gonfie vele, in amore vivi in serenità e leggerezza. Meriti un momento di svago, conceditelo a costo di rimandare qualche impegno precedentemente assunto.

PESCI – Sei particolarmente intuitivo e abile in questa giornata, riesci a fare la cosa giusta nel momento più opportuno e nel modo migliore. Pianifica meglio il tuo lavoro, in modo da ritagliare più spazio alla persona amata.

