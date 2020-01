Oroscopo domani, mercoledì 29 gennaio 2020: Toro fortunato in amore e sul lavoro

Eccoci per un nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche, segno per segno, per la giornata di mercoledì 29 gennaio 2020. L’oroscopo torna a far sorridere gli amici dell’Ariete, i nativi dello Scorpione sono molto favoriti in tutti i tipi di relazioni con gli altri. Per i Gemelli un solo obiettivo su cui focalizzarsi.

Oroscopo di domani 30 gennaio 2020 per tutti i 12 segni zodiacali

ARIETE

Grazie alla Luna riuscirai finalmente a risolvere delle questioni che ti tormentano da tempo. Occorre pazienza e fiducia. Marte ti supporta e facilità le cose in ambito lavorativo con una maggiore capacità di adattamento.

TORO

Luna favorevole in questa giornata che ti riserverà buone nuove e sorprese nella sfera degli affetti e in campo lavorativo. Tra coincidenze e azioni tutto girerà con tanta buona sorte nella tua direzione.

GEMELLI

Prendi atto di tutto ciò che ci sarebbe da fare per poi selezionare una sola cosa su cui concentrarti e procedere con grande determinazione. Con Marte sfavorevole ci sarà molto da faticare, tuttavia il risultato auspicato arriverà.

CANCRO

Sono favoriti i chiarimenti con il partner con l’aiuto di Venere ma devi mettere da parte la tua parte più orgogliosa per centrare l’obiettivo. In caso contrario, non fartene una colpa e concediti un viaggio o una vacanza relax.

LEONE

Ci sono degli imprevisti che potrebbero metterti in difficoltà sul lavoro, ma con la Luna favorevole riuscirai a gestirli. Problemi di salute stagionali con Mercurio contro, occorre una buona prevenzione.

VERGINE

Situazione complicata nel campo degli affari con gli astri a tuo sfavore, un amico potrebbe darti buoni consigli. Possibile una gradita sorpresa da parte del partner, mostrati felice e goditela.

BILANCIA

Per una questione in ambito finanziario hai bisogno dell’aiuto di una persona competente. Situazione delicata anche nel lavoro, attrezzati al meglio per evitare brutte figure.

SCORPIONE

Con Venere a supporto l’amore procede a vele spiegate, anche i rapporti di amicizia sono assai soddisfacenti. Nettuno ti offre l’occasione per superare una questione delicata in famiglia.

SAGITTARIO

Chiederai il sostegno di un amico che non mancherà di essere presente aiutandoti in tutte le azioni di cambiamento che devi affrontare. Marte ti aiuterà a scegliere la parte migliore della tua vita ma senza esagerare.

CAPRICORNO

La Luna ributta in campo i tuoi progetti che avevi messi da parte, devi rimetterti in gioco. Un incontro galante potrebbe scatenare una grande passione e sconvolgere in modo gradito i tuoi piani.

ACQUARIO

Sarà un pomeriggio interessante dove sarai impegnato a fare le cose che più ti piacciono in ottima e stimolante compagnia. Attenzione alle spese, c’è un po’ di caos nella pianificazioni di entrate e uscite

PESCI

Nonostante la presenza di una situazioni complessa, riuscirai a gestire il tutto al meglio. Tieniti alla larga dalle provocazioni. Resta vicino ad un parente anziano che ha bisogno della tua attenzione e del tuo affetto.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube