Oroscopo domani, sabato 1 febbraio 2020: Capricorno supertop!

Eccoci per un nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche, segno per segno, per la giornata di sabato 1 febbraio 2020. L’oroscopo prevede 24 ore eccezionali per i nativi del Capricorno. Test di fedeltà per gli amici della Bilancia, mentre quelli del Sagittario devono uscire dalla routine.

Oroscopo di domani 1 febbraio 2020 per tutti i 12 segni zodicali

ARIETE

Le stelle ti invitano a riprendere questioni lasciate in sospeso, ma anche progetti messi da parte. Allarga il tuo raggio d’azione e se c’è la possibilità di un lavoretto extra, accettalo.

TORO

Giornata buona per gli affari, ma devi sempre valutare la fruttuosità dei tuoi investimenti. Potrebbe essere qualche intoppo in linea generale e un po’ di caos, ma usando il buonsenso si compensa.

GEMELLI

Sei un po’ pigro e probabilmente ti dedicherai solo ad attività non troppo impegnative. D’altronde è giusto concedersi una pausa per avere più tranquillità e per ricaricarsi in vista dei prossimi impegni.

CANCRO

Giornata casalinga, magari con una cenetta da preparare al partner che soddisfi i sensi e il cuore. Cogli al volo le opportunità che ti si presentano, potrebbero divenire assai soddisfacenti.

LEONE

In te aleggiano sospetti e insicurezze, cosa che ti infastidisce alquanto. In caso di diatriba con il capo non cedere. Possibili intoppi che facendo ricorso alla tua praticità potrai superare senza grande fatica.

VERGINE

Porta avanti con grande impegno e concretezza i piani familiari e di coppia, vedrai che andranno a buon fine. Novità positive dal punto di vista economico. Sfrutta ogni occasione che può farti avere successo nel lavoro.

BILANCIA

E’ una giornata transitoria, potresti ricevere una bella notizia che riguarda le finanze e agevolarti nell’adempimento di alcuni obblighi. Occhio alle tentazioni, la tua fedeltà sarà messa a dura prova.

SCORPIONE

Si rende necessario mantenere la calma ed essere disponibili, in una giornata che potrebbe sconbussolarti. Sei poco empatico ma la tua astuzia ti permetterà di andare a segno nel lavoro.

SAGITTARIO

La routine potrebbe averti fatto assopire, cambia qualche abitudine per dare una scossa positiva e scoprirai di avere risorse inattese. Lavora con abnegazione e dai più attenzione alla persona amata.

CAPRICORNO

La situazione in amore è brillante, dal punto di vista economico procedi a gonfie vele. Hai ammiratori ed estimatori, in ambito lavorativo puoi mettere a segno un colpo importante. I progetti vanno in porto. Meglio di così non potrebbe andare.

ACQUARIO

Dopo una fase positiva e di grande dinamismo, torni ad arenarti nella quotidianità e diventi insofferente. Non è il momento giusto per investire, anche perchè stai gestendo male le finanze.

PESCI

In arrivo inviti e incontri interessanti, anche inattesi. I rapporti con gli altri vanno alla grande e un progetto personale spiega le ali. Vivrai belle emozioni specie se sei single con flirt intriganti ma niente di serio.

