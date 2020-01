Oroscopo domani, sabato 25 gennaio 2020 per tutti i segni: Acquario è il migliore del giorno

Eccoci per un nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche, segno per segno, per la giornata di sabato 25 gennaio 2020. L’oroscopo prevede una giornata molto favorevole per gli amici dell’Acquario. I nativi del Toro hanno bisogno di spaziare in qualsiasi modo. Buone stelle per le persone del Sagittario nella sfera lavorativa.

Oroscopo domani 25 gennaio 2020

ARIETE

Le stelle indicano una giornata di spese varie non preventivate. Sarebbe il caso di farsi due conti. Se non hai idee alternative da esternare in ambito lavorativo, faresti bene a seguire le direttive altrui.

TORO

Hai bisogno di viaggiare che sia in modalità reale fisicamente che in modalità web virtualmente, devi spaziare ed esplorare in ogni caso. Venere può portarti qualche aspettativa di tipo sentimentale.

GEMELLI

Nel caso tu riceva molto inviti, la Luna ti supporterà nel’effettuazione di una giusta selezione. Avverti l’esigenza di liberarti da impegni più o meno gravosi per dedicarti al relax od a buone frequentazioni.

CANCRO

Venere è dalla tua parte, il che significa che se sei ancora in cerca dell’anima gemella, potrai giocare al meglio le tue carte da buon conquistatore quale sei con esiti sorprendentemente e assai piacevolmente.

LEONE

Se ricevi una proposta, fermati a valutarla meticolosamente, sorvolando sull’apparenza, potrebbe essere migliore di quanto non tu non creda. Nonostante la Luna in opposizione, proverai a far qualcosa per uscire dalla routine.

VERGINE

Grinta e idee non ti mancano, unite alla capacità di realizzazione. Una persona cara potrebbe divenire il perfetto complice. Saturno favorisce i tuoi progetti e risolleva il tuo umore.

BILANCIA

Mercurio e la Luna ti aiutano nel caso dovessi presentarsi ad un esame od a un colloquio, esito positivo dunque! Saturno ti supporta nel tagliare situazioni o persone scomode che ostacolano il tuo percorso.

SCORPIONE

Anche se non è di grande interesse per te, hai tutto il potenziale per realizzarti in settori di cui ti ha chiesto l’impegno un parente. Novità in vista che potrebbero spingerti a prendere decisioni inusuali.

SAGITTARIO

Le stelle favoriscono i rapporti in ambito lavorativo. Con i colleghi o soci riuscirai con grande abilità a far passare le tue idee, gioca la carta della competenza, persuasione sottile e della diplomazia.

CAPRICORNO

Saturno ti dona l’abilità di metterti al sicuro da eventuali problemi economici, preservando il tuo tesoretto in banca. Devi mirare meglio per centrare il bersaglio. Frequenta persone capaci di apprezzarti.

ACQUARIO

Giornata da trscorrere in ottima compagnia con tanto divertimento, in famiglia o con gli amici. Continua la tua fase positiva soprattutto grazie all’aspetto favorevole della Luna e di Mercurio.

PESCI

Urano ti rende aperto e ottimista. I cambiamenti e le novità vanno prese come occasioni da non perdere. In ambito lavorativo è arrivato il tempo di abbandonare i vecchi schemi e di essere meno rigidi.

