Oroscopo domani, venerdì 13 dicembre 2019: Toro, una giornata da dedicare all’amore

In questa giornata le stelle saranno a te favorevoli o meno? I Gemelli devono abbandonare paure e limiti, il Cancro ha bisogno di un’introspezione profonda, la Vergine deve aprire il proprio cuore. Qui di seguito, nel dettaglio, potete scoprire le previsioni astrali segno per segno con l’oroscopo di venerdì 13 dicembre 2019.

Oroscopo di domani 13 dicembre

ARIETE – Se in questa giornata sei ricco di idee, non accantonarle solo perchè attualmente non puoi metterle in pratica. Dovresti parlarne con qualcuno, cercare consigli, trovare una soluzione pratica, anche se questo significa lavorare molto di più.

TORO – In questa giornata fai benissimo a dedicarti al tuo rapporto d’amore, in quanto l’hai trascurato negli ultimi tempi e ti sei preso giustamente i rimbrotti dell’altra persona. Sarà bello tornare a dare attenzioni e coccole, ma anche a riceverle.

GEMELLI – Qualsiasi cosa tu debba fare, agisci senza timori e non rimandare, altrimenti potresti pentirtene. La sensazione di essere bloccato, rischia di farti diventare scontroso con gli altri. Ti invito a darti una possibilità.

CANCRO – Hai bisogno di guardarti dentro per capire cosa ti ha spinto ad agire in un determinato modo. Sarà molto utile capirlo, fare chiarezza sulle proprio idee, qualcuno potrebbe volerne sapere di più. Hai ancora molto da imparare sui rapporti.

LEONE – In questa giornata devi dare risalto ad alcune tue relazioni, dovrai chiamare frequentemente i tuoi amici che si sono sentiti messi da parte. A volte pecchi di eccessiva superficialità, atteggiamento penalizzante in certi rapporti.

VERGINE – Se provi dei sentimenti non devi trattenerli, esternali, scoprirai che farà piacere anche alla persona che ami sentirsi dire certe cose. Non cadere nella trappola del passato, devi guardare al presente del tuo rapporto per costruire il futuro di un amore.

BILANCIA – In questa giornata, qualcuno potrebbe nasconderti qualcosa di importante e tu devi cercare di scoprire questo segreto. Non girarci intorno, devi essere diretto e pretendere risposte immediate.

SCORPIONE – E’ importante essere collaborativi e disponibili, specialmente in questa giornata. Ciò ti aiuterà ad instaurare un rapporto professionale ma anche umano, con una persona che vale la pena conoscere meglio. Apriti e non sbaglierai, hai di fronte qualcuno abbastanza accomodante.

SAGITTARIO – Se hai bisogno di consigli, non tentennare e rivolgiti alle persone note per la loro onestà e concretezza. Tu devi sempre seguire il tuo cuore, ma avere il parere di una persona valida è importante.

CAPRICORNO – Hai talmente tante cose da fare, che potresti arrivare a fine giornata senza accorgertene e con qualcosa di non ancora compiuto. Purtroppo, ti tocca rimandare agli altri appuntamenti, anche piacevoli, per concentrarti sulle questioni urgenti.

ACQUARIO – Probabilmente hai raggiunto un obiettivo che ti eri prefissato, ma ora devi salvaguardarlo. Non puoi sederti sugli allori, devi essere vigile e continuare a darti da fare. Non è da escludere un aiuto ad un amico esperto.

PESCI – Stai pianificando qualcosa nei minimi dettagli, eppure è possibile che qualcosa ti sfugga, pertanto passerai in rassegna tutte le questioni per analizzarle ulteriormente e magari con il supporto di una persona al di sopra delle parti.

