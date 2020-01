Oroscopo domani, venerdì 3 gennaio 2020: le previsioni per tutti i segni. Per l’Ariete una giornata egoista

Eccoci in pronto per il consueto appuntamento con le previsioni astrologiche del nostro oroscopo per venerdì 3 gennaio e che riguardano tutti i segni. Prima di soddisfare le vostre curiosità, vi anticipiamo che sarà la giornata del sano egoismo per i nativi dell’Ariete, per i Gemelli sarà importante agire e possibilmente presto.

Oroscopo domani, venerdì 3 gennaio 2020, le previsioni segno per segno

ARIETE – E’ una giornata da dedicare esclusivamente a voi, sostanzialmente per due motivi. Il primo, ma non per priorità, è che qualsiasi cosa facciate non verrà calcolata dagli altri. Il secondo è che dove cominciare a pensare come programmare il futuro dopo un’attenta valutazione generale della situazione attuale. Tranquilli, l’obiettivo verrà centrato, fate di testa vostra.

TORO – Possibili sorprese in arrivo. Questa è una giornata dove con grande capacità di persuasione e convinzione, dovrete coinvolgere quante più persone nei vostri progetti. Sarà necessario essere molto espansivi ed empatici, avete bisogno di persone che investono su di voi.

GEMELLI – In questa giornata dovete affrontare una problema di coppia, rimandare sarebbe un errore. Dovete assumervi le vostre responsabilità senza cercare scappatoie per evitare il confronto. Le persone che vi stanno vicino tentano di insegnarvi l’importanza della comunicazione.

CANCRO – Qualcuno che ti sta vicino, sta soffrendo a causa vostra. Potrebbe trattarsi di un amico o di un collega, a volte la vostra arroganza e presunzione è offensiva ed eccessiva. Dovete darvi una regolata per non rompere del tutto certi equilibri, siate più comprensivi e tolleranti con tutti.

LEONE – E’ una bella giornata, incontrare vecchi amici vi farà vivere momenti spensierati e allegri. Ritroverete quella vena di follia che sembrava aveste perso, l’anno è iniziato bene e promette meglio nei prossimi mesi. Tuttavia, è bene non esagerare, non dovete perdere il controllo, anche perchè potreste apparire incapaci di assumere un atteggiamento serio.

VERGINE – E’ importante salvaguardare la salute, quindi cercate di restare tranquilli e tenetevi alla larga dalle tensioni. Nel lavoro dovete agire con la massima cautela, non uscite fuori dalle righe, piuttosto pensate ad un nuovo progetto. L’energia non vi manca, non rimandate a domani quello che potete fare già oggi.

BILANCIA – Provate per un attimo ad essere più fiduciosi e ottimisti, i problemi che sembrano insormontabili potrebbero risolversi come per magìa o comunque con poca fatica. Cercate di fare più movimento per smaltire le abbuffate natalizie, ma niente diete ipocaloriche sacrificanti.

SCORPIONE – In questa giornata dovete dedicarvi al partner che ultimamente avete trascurato e che ha bisogno delle vostre attenzioni e del sano romanticismo per sentirsi importante per voi. Se siete single, datevi da fare senza perdere tempo, altrimenti potreste restarlo a lungo. In serata il tuo fascino potrebbe far breccia.

SAGITTARIO – Vi sentite fortunati e potreste vincere a qualche gioco, ma tenete presente che deve essere fatto con prudenza. Se cercate emozioni forti, gli sport estremi potrebbero fare al vostro caso. Siate originali nei confronti degli altri, sorprendeteli per acquisire punti in società.

CAPRICORNO – Errare è umano, per cui le vostre mansioni potrebbero non essere eseguite alla lettera, probabilmente siete ancora nel clima feste o avete bisogno di riposo. Un’eventuale vostra mancanza passerà senza conseguenze, purchè non sia così grave da mettere in discussione un rapporto di fiducia.

ACQUARIO – Se state pensando di aver perso l’attenzione di una persona importante nella vostra vita, non dovete restare inermi ma fare di tutto per riconquistarla, specie se si parla d’amore. Non sprecate una buona opportunità per paura di impegnarvi o perchè il futuro non è così definito, meglio non avere rimpianti.

PESCI – Avvertite il bisogno di realizzare i vostri desideri, spinti da una buona carica di energia. Focalizzatevi su tutti gli obiettivi che avete raggiunto o meno, valuta se sia il caso di cambiare strategia dove avete fallito, potreste essere più fortunati questa volta.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube