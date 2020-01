Oroscopo domani, venerdì 31 gennaio 2020: per l’Ariete una giornata difficile da gestire

Eccoci per un nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche, segno per segno, per la giornata di venerdì 31 gennaio 2020. L’oroscopo prevede per il Toro un incontro con qualcuno che è stato molto importante nella tua vita sentimentale e consiglia gli amici del Leone di cercare più leggerezza.

Oroscopo di domani 31 gennaio 2020 per tutti i 12 segni zodiacali

ARIETE

Il cielo è contrastante e la situazione astrale ti provocherà degli sbalzi d’umore durante la giornata. Mantieni la calma e non farti influenzare da qualcosa che non andrà bene, evita i conflitti.

TORO

Buone occasioni in vista per fare nuove esperienze, preparati a confronti interessanti. Potrebbe esserci un bell’imprevisto, come incontrare una persona amata nel passato con cui c’è tanto da dire ancora.

GEMELLI

La Luna è favorevole ma c’è Marte che prova ad ostacolarti. Ci sono dei doveri da compiere da cui non puoi esimerti, per cui il tuo impegno dovrà essere continuo.

CANCRO

Cambiamenti graditi in arrivo, finalmente potrai gestire la tua vita nel modo migliore. Sarebbe importante organizzare qualcosa di carino e una situazione rilassata per il partner.

LEONE

Hai bisogno di maggiore leggerezza, liberati delle persone negative che ti circondano e cerca di sorridere di più. Sii un buon ascoltatore e poi esprimi la tua opinione seppur differente su alcune questioni

VERGINE

E’ importante che tu ti possa organizzare al meglio e in modo serio, un amico potrebbe fornirti un aiuto gradito. Sul lavoro potresti cambiare strategia e prendere in mano situazioni non risolte.

BILANCIA

Se hai intenzioni di lanciarti in investimenti, devi prima valutare attentamente il tutto e se non è il momento giusto, rimandare. Dopo la fase di riflessione è necessario passare all’azione.

SCORPIONE

Potrebbe essere la giornata giusta per donare qualcosa al partner. Se invece sei single, una persona mostrerà dell’interesse per te, alquanto gradito. Buone occasioni da cogliere in uno stage di lavoro o via chat.

SAGITTARIO

Le stelle ti regalano un’occasione per chiarire un qui pro quo con una persona che vi sta molto a cuore. All’inizio sembrerà di trovare un muro, poi la resistenza cadrà e la situazione volgerà per il meglio.

CAPRICORNO

Non subire una persona in ambito lavorativo, porta avanti le tue idee con determinazione. In amore non sei ancora pronto per fare il grande passo, ma la strada è quella giusta.

ACQUARIO

La tua saggezza e generosità sarà molto apprezzata dagli amici. Ci sono nuove aperture sociali in vista per fare belle e interessanti conoscenze. Potrai vivere grandi emozioni in questa giornata.

PESCI

Con il tempo hai portato ad un livello importante la tua storia d’amore e ora godi dei benefici della tua semina. Non fidarti dalle apparenze che potrebbero portarti fuori strada senza che te ne accorga

