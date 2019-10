Oroscopo: previsioni per il segno del Toro per l’anno 2020

Purtroppo l’anno 2020 per il Toro non sarà un anno buono e piacevole, meglio che vi mettete l’anima in pace, ci saranno pochi alti e tanti bassi. Avrete un’insofferenza generale, tanto che vi impedirà di gioire anche in quei pochi momenti che avrete comunque nell’anno 2020, anche qualche piccolo problema di salute che comunque risolverete con pieno successo. Una lettrice che ci segue su whatsapp, che vive un momento particolare della sua vita già da troppo tempo, ci chiede come sarà il 2020 per il segno del Toro, analizziamo nel dettaglio cosa succederà.

Amore

Qui sarete un po’ sfortunati, vi innamorerete, finalmente di una persona, ma il vostro amore non vi sarà corrisposto, anzi, questa persona, sapendo del vostro momento di difficoltà e fragilità, ne vorrà solo approfittare, specialmente sui rapporti intimi e personali. Attenzione ai colleghi, sono quelle persone che sfruttando il tanto tempo che si passa insieme, si fanno confidare le cose personali e poi vi pugnalano, non vi fidate.

Lavoro

Sul piano lavorativo, le cose rimangono stazionarie, siete solo un po’ infastiditi, ma è anche un fatto vostro, vi sentite stanchi e annoiati, insoddisfatti. Invece qui, se reagite, potete trovare non solo un diversivo per voi, ma avete anche la possibilità di fare vedere agli altri colleghi di cosa siete capaci, fatevi notare, la promozione potrebbe arrivare nel 2021.

Denaro

Il 2020 il vostro rapporto con le finanze non è proprio del tutto idilliaco, sarà un anno pieno di rinunce e sacrifici, avrete purtroppo delle complicazioni e di conseguenza un aumento imprevisto delle spese, per cui i risparmi scarseggeranno.

Salute

Purtroppo anche per quanto riguarda la salute, l’anno 2020 non sarà certo un anno positivo. Non succederà niente di grave e irreparabile, infatti la risolverete, ma sarà lunga e fastidiosa la degenza.

Per concludere diciamo che i mesi peggiori per il Toro dell’anno 2020, sono i mesi centrali compresa l’estate, da settembre, anche se lentamente le cose inizieranno a migliorare.

