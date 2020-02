Oscar 2020: gli aggiornamenti Google

Manca poco alla fatidica notte degli Oscar 2020 che decreterà i trionfatori del firmamento del cinema e Google allinea i suoi comandi per seguire al meglio i relativi aggiornamenti, sulla serata più attesa dai cinefili di tutto il mondo.

Oscar 2020: assistente google pronto alla cerimonia

Siamo ad un passo dalla notte degli Oscar 2020, che si terrà a cavallo tra domenica 9 febbraio e l’alba di luned’ 10 febbraio e Google si prepara col suo motore di ricerca e col suo assistente vocale ad una serie di comandi per seguire al meglio gli aggiornamenti sugli Oscar 2020. Cercando nella barra di ricerca “Oscar 2020”, gli utenti potranno avere a disposizione un hub dedicato a tutte le nomination di quest’anno. Inoltre, a parte le informazioni di Google, sarà possibile seguire anche l’ etichetta “Oscar 2020 su Twitter”, per chi volesse seguire i cinguettii sull’ apposito social.

Oscar 2020, come seguire su Google gli aggiornamenti in diretta

Per chi volesse fare altro nella notte di domenica ma rimanendo in linea con gli aggiornamenti Oscar 2020, potrà consultare Google nel corso della cerimonia di domenica. Infatti Google inserirà video dai momenti salienti della serata e tante foto live da Getty image nei risultati di ricerca, tenendo freschi gli aggiornamenti dei vincitori degli Oscar in tempo reale. Con delle semplici domande, sarà possibile, come sempre, consultare l’ assistente Google, chiedendo cose del tipo “Hey Google, chi ha vinto l’Oscar al miglior film?”. Non vi resta che mettervi comodi e godervi le news dal red carpet e dal mondo di Hollywood nella notte degli Oscar 2020.

