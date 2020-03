Pace contributiva per coprire periodi scoperti da contribuzione

La pace contributiva permette ai lavoratori che hanno avuto una carriera discontinua di coprire i buchi contributivi. È possibile aderire a questa misura fino al 31 dicembre 2021. La pace contributiva non è per tutti, contiene di limiti, analizziamo quali sono rispondendo alla domanda di un nostro lettore.

Come coprire i buchi contributivi?

Buongiorno, con la presente per porvi il seguente quesito: nel 1983, a causa della chiusura della ditta presso cui lavoravo, ho un buco contributivo di circa 6 mesi, in tale periodo di disoccupazione, feci lavori come stagionale agricolo per un totale di 20 giornate. La mia domanda è la seguente: sarebbe possibile versare tali ammanchi . grazie e buona giornata.

Pace contributiva solo per i periodi successivi al 31 dicembre 1996

La normativa chiarisce che possono essere riscattati i periodi in cui il lavoratore è privo di occupazione successivi al 31 dicembre 1996.

I periodi non devono essere coperti da nessun tipo di contribuzione (anche se figurativa). Il requisito richiesto per poter accedere al riscatto è verificato dalla certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento, allegata alla domanda.

Si potranno riscattare al massimo cinque anni anche se non continuativi. I periodi devono essere successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019 (data del decreto).

È possibile effettuare il versamento in 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a trenta euro senza aggravamento di interessi per la rateizzazione. Inoltre, l’onere può essere detratto dalla dichiarazione dei redditi dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’importo pagato, con una ripartizione di cinque rate di pari importo e costanti.

Lei non può utilizzare la pace contributiva in quanto i buchi contributivi risalgono al 1983 e la normativa precisa che si possono coprire i periodi successivi al 31 dicembre 1996.

