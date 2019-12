Pagamento degli straordinari arretrati per i vigili del fuoco e forze dell’ordine, le novità

Un emendamento al decreto-legge fiscale approvato dalla Camera ha stanziato circa 180 milioni di euro utilizzabili per pagare gli arretrati degli straordinari per i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La portavoce del M5S ha sottolineato che è stato fatto un grande passo avanti, finalmente chi lavora per gestire la sicurezza dei cittadini, avrà il riconoscimento retribuito degli straordinari. Un’altra novità importante è stato lo sblocco delle assunzioni che apporteranno nuove risorse al comparto sicurezza,

I vigili del fuoco e le forze dell’ordine rischiano la propria vita per la tutela dei cittadini e da troppo tempo a questo comparto era stata dedicata poca attenzione, questo è solo un piccolo passo avanti per valorizzare il comparto sicurezza.

