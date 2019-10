Pagamento imposte differito con 0,40% di interessi: le nuove date

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 71 /2019 ha fornito le nuove date per il pagamento delle imposte scaturite dalla dichiarazione dei redditi. Il nuovo calendario interessa non solo i soggetti tenuti all’applicazione dei nuovi ISA, ma anche i contribuenti per i quali è prevista l’esclusioni dagli ISA, compresi minimi e forfettari. Il differimento dei termini di versamento è disposto dall’art. 12-quinquies del DL n° 34/2019.

Il nuovo calendario del pagamento imposte

Il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi può essere differito di ulteriori 30 giorni, alla scadenza del 30 ottobre 2019, con il versamento della maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interessi. Resta fermo invece al 30 novembre 2019 (che viene spostato al 2.dicembre 2019 essendo il 30 novembre 2019 un sabato) la scadenza per il versamento del 2° o unico acconto per il 2019.

