Il pagamento pensioni e tutte le prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS, hanno subito un cambiamento. Per garantire la normale consegna al diretto interessato o al delegato, il contante attraverso gli sportelli di Poste Italiane, oppure il versamento sul libretto di risparmio postale per il prelievo in contanti, sono stati disposti i pagamenti in anticipo e con un calendario preciso.

Pagamento pensione, rendite e indennità di accompagnamento

Per garantire il pagamento degli assegni e delle pensioni, indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, per i mesi di aprile, maggio e giugno, in periodo di contenimento per emergenza coronavirus, la protezione civile ha organizzato uno scaglionamento secondo criteri ben precisi.

Per le prestazioni economiche non continuative dall’Inail (assegni e indennità di temporanea assoluta), bisogna indicare il codice Iban dei beneficiari alla presentazione delle istanze. In questo modo il pagamento viene effettuato direttamente con accredito su conto corrente evitando assembramenti presso gli uffici postali e bancari.

Per codice Iban si intendono le coordinate bancarie del proprio conto bancario e postale. Il codice Iban è composto da 27 caratteri in sui sono specificate:

la lettera del paese d’origine: ITALIA è siglata con IT;

a seguire il codice CIN, ABI, CAB e infine il numero di conto corrente.

Il codice Iban è possibile reperirlo sull’estratto conto bancario o postale personale.

Rendite (prestazioni continuative) erogate con convenzione Inps, i pagamenti si possono riscuotere in contanti agli sportelli seguendo un apposito calendario.

Nello specifico per il mese di giugno 2020 i pagamenti delle pensioni saranno erogate dal 26 al 30 maggio 2020.

Per informazioni è possibile contattare il numero verde superabile 800.810810, per chi telefona dall’estero o dal mobile può usare questo numero 06 455 39 607 (se si usa questo numero , ha un costo in base alle tariffe del gestore utilizzato).

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube