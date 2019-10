Pagodil, la dilazione con bancomat che non è un finanziamento

Dopo il nostro articolo sul pagamento dilazionato con Pagodil, sono stati moltissimi i lettori che ci hanno scritto per chiedere informazioni al riguardo. Cercheremo, quindi, di spiegare di cosa si tratta rispondendo alle varie domande che ci sono pervenute sul nostro numero Whatsapp su Pagodil, il metodo di pagamento rateale che non prevede tassi di interesse e altri costi.

Pagodil: pagamento a rate con bancomat

I nostri lettori ci hanno chiesto:

Scusate e possibile avere informazione di pagodil. Volevo aderire alla carta grazie Scusate buonasera vorrei informazioni di pagodoil Vorrei sapere informazioni sul servizio pagodil se si può fare con una post pey grazie Buonasera vorrei sapere come funziona il metodo di pagamento pagodil. Serve un prestito di almeno duemila euro. Oppure con il bancomat pagodil Sono un commerciante di gioielleria, come posso aderire a pagodil ?

PagoDil, come abbiamo già descritto nell’articolo Pagare a rate con il bancomat e senza finanziamento: c’è Pagodil, cos’è e come funziona, non è un finanziamento o un prestito ma una forma di pagamento dilazionato che non prevede costi: non ci sono spese di apertura pratica, non ci sono spese di incasso rata o comunicazioni periodiche, non ci sono tassi di interesse. Il prezzo di acquisto, quindi, è diviso in comode rate.

1) Non si tratta di una carta ma di un pagamento dilazionato su beni o servizi acquistati presso esercenti convenzionati al servizio.

2)Le informazioni su Pagodil le può trovare in questo articolo

3)Purtroppo no, non è possibile aderire tramite Postepay ma soltanto tramite conto corrente bancario (tramite bancomat o assegno bancario).

4)Con Pagodil non può richiedere un prestito ma soltanto pagare bene o servizi presso gli esercenti convenzionati al servizio. Le faccio un esempio: se lei decide di acquistare un televisore che costa 1000 euro presso un punto vendita convenzionato, può scegliere di pagare, senza alcun costo aggiuntivo, 10 rate da 100 euro l’una senza accendere alcun finanziamento.

5)Come commerciante può incrementare le sue entrate proponendo ai clienti la dilazione del prezzo dei loro acquisti senza spese o interessi. Il prezzo del bene venduto è incassato immediatamente ma i clienti lo pagano un pò alla volta con addebito sul conto corrente. Può contattare La Confidis Retail al numero 39840008822 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:30.

