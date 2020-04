Palestre e piscine: a quando la possibile riapertura?

Tutti gli amanti del fitness hanno dovuto lasciare a malincuore le palestre e le piscine ormai da un mese per l’emergenza da Coronavirus. Per questo tipo di attività e di sport si è reso necessario fermarsi subito essendo un possibile veicolo di facile trasmissione.

Quando riapriranno palestre e piscine?

Per tutti gli amanti del fitness che già erano attrezzati a casa con cyclette e tapis roulant, non è stao difficile arrangiarsi in qualche modo e passare molto del tempo che sono in casa a queste attività, ma per chi non era attrezzato si è dovuto organizzare per fare addominali, dorsali e stretching, e non è così facile.

Inizialmente all’emergenza era consentito di uscire e correre, ma poi è stato vietato, e per chi era abituato a muoversi trova difficoltà a stare fermo sul divano. La domanda che però si fanno tutti gli atleti, quando si potrà tornare ad allenarsi, almeno per correre.

Poi il pensiero va alle palestre e alle piscine, ma risposte in merito ad oggi non ce ne sono, bisogna che i numeri dei contagiati sia a zero per poi consentire una graduale ripresa. Ma i presupposti non sono molto buoni, le palestre e le piscine prevedono troppo restrizioni, non solo le distanze di sicurezza, ma sicuramente alla ripresa si dovranno continuare ad usare i dispositivi di protezione come maschere e guanti e il metro di distanza tra una persona e l’altra.

Non si esclude che le palestre e le piscine siano tra le ultime cose che verranno riaperte, troppi rischi. Quelli che gli sportivi devono sperare che almeno si possa uscire di casa, sempre con le dovute precauzioni, e provare a praticare un po’ di attività motoria all’aria aperta, anche perché è iniziata la bella stagione a tutti gli effetti e diventa davvero difficile rimanere chiusi in casa.

