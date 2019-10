Pallone d’oro 2019: le nomination

Sono state ufficializzate in queste ore per il prossimo Pallone d’oro le nomination. 30 i finalisti candidati da France Football, diversi i nomi che solleticano i pronostici, mentre tra gli esclusi, il più illustre è quello del detentore del prestigioso titolo, ovvero Luka Modric. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono per il Pallone d’oro le nomination.

Pallone d’oro 2019: tra le nomination un escluso eccellente

Per il Pallone d’oro 2019 ci sarà da sgomitare, anche se Cristiano Ronaldo sembra volersi portare avanti, a suon di gol, raggiungendo i 701 gol in carriera e, magari, incrementando ancora il suo bottino fino a quando sarà assegnato il prestigioso premio, a dicembre in Francia. Tra i 30 finalisti, di cui 3 saliranno sul podio della serata finale, manca però il vincitore in carica Luka Modric, il centrocampista croato che due stagioni fa aveva vinto la Champions da protagonista e fatto la finale, in estate, degli Europei con la sua Croazia, battuta poi dalla Francia. Questi ultimi mesi, un po’ incerti del Real Madrid hanno fatto sì che potesse oscurarsi anche la sua stella e France Football ha deciso di bocciarlo. Ma chi sono, invece i principali candidati al Pallone d’oro 2019?

Pallone d’oro 2019: i principali candidati

Oltre ai sempre presenti Cristiano Ronaldo e Leo Messi, il principale candidato alla vittoria finale del Pallone d’oro 2019 sembrerebbe essere il difensore olandese del Liverpool, Virgil Van Dijk, vincitore col Liverpool della scorsa Champions League. Il parametro fisso per gli addetti ai lavori, con cui decretare il trionfatore, è quasi sempre la coppa dalle grandi orecchie infatti. Tra i candidati spiccano i nomi di Matthijs De Ligt, giovanissimo difensore della Juve che ha incantato con l’Ajax nella scorsa stagione, ma anche Kalidou Koulibaly del Napoli, sempre più granitico difensore e leader degli azzurri partenopei. Ci sono anche Firmino, Salah e Manè ed il portiere Allison del Liverpool che potrebbero giocarsi le loro carte ed altri difensori, un po’ a sorpresa, come Maqruinhos e Alexander Arnold, tra i giovanissimi anche il talentino Joao Felix dell’Atletico Madrid e la stella del PSG Mbappè.

Al momento, dunque, in pole position per il Pallone d’oro 2019 sembra esserci Van Dijk del Liverpool, ma attenzione al sempreverde Cristiano Ronaldo e ai suoi record di gol.

