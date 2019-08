Pamela Prati diventa Paola Pireddu: in arrivo un film sulla sua vita

Dopo la vicenda del suo presunto matrimonio con il fantasma Marck Calatgirone, dopo tutte le vicende, le accuse, le mezze verità, le bugie e le truffe, Pamela Prati cambia vita iniziando dal suo nome. Confessa di ritornare al suo nome vero, quello di battesimo che è Paola Pireddu, un nome, come dice lei, dolce e forte. Un nome che segna il suo volersi rialzare e mostrare che ci si può riprendere anche da una vicenda bizzarra come la sua, vicenda che ha tenuto gli italiani incollati alla tv, ma che ci ha permesso di capire come il mondo dello spettacolo sia un mondo piuttosto cattivo e falso.

Pamela Prati torna alle origini con il nuovo e vecchio nome Paola Pireddu, in vista anche un film

Pamela Prati, o meglio Paola Pireddu continua nella sua intervista ad Oggi ritenendo che contrariamente a quello che si può credere la gente ancora le vuole bene, la ferma in strada e vuole solo abbracciarla.

Parla di come sia caduta così in basso e dice che non è l’unica donna ad averlo fatto.

Anzi afferma che ci sono tantissime donne ma anche tantissimi uomini che si riducono al suo stato, ma non ha intenzione di starsene ferma e far parlare gli altri su di sé.

Pamela Prati diventando, anzi ritornando ad essere Paola Pireddu vuole mostrarci una donna diversa da quella che è stata fino ad oggi, una donna lontana da quella della vicenda schock che ha sconvolto non poco l’Italia.

Ha intenzione di girare un film, infine, dice di essere alla ricerca delle location giuste.

È in giro per l’Italia e dice che il film è sulla sua storia e già ci sono due possibili case ad acquistarlo: Sky e Netflix.

Svela, poi, che ad interpretare la sua parte sarà lei stessa. Ovviamente, chi è meglio di lei per interpretare ciò che è successo?

