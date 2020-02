Panasonic lancia il sistema smart MirAle

Panasonic, azienda giapponese ha deciso di lanciare la propria piattaforma smart home, intitolata MirAle, dal giapponese, fusione delle parole “Mirai” (futuro) e “Le” (casa), per definire, appunto la casa del futuro.

MirAle il nuovo sistema Panasonic del futuro

Anche Panasonic prova a dire la sua nel settore delle intelligenze casalinghe, lanciando dunque il suo sistema di smart home. Tra le caratteristiche più interessanti di MirAIe c’è la compatibilità con Google Home e Amazon Echo, dando possibilità agli utenti di controllare i dispositivi smart anche attraverso comandi vocali. Il nuovo sistema smart home Panasonic offrirà tra l’ altro una garanzia digitale che permette di conservare digitalmente contratti ed altri documenti importanti di vendita, e di ricevere una notifica se ci dovesse essere qualche modifica. Altra curiosa caratteristica riguarda il controllo del sonno, con dei pattern ricreati per riconoscere le abitudini e migliorare il comfort dell’utente. Ovviamente, MirAle consentirà la connessione con tutti i dispositivi (di nuova generazione) Panasonic situati in giro per la propria casa.

Tuttavia, al momento Panasonic MirAle pare sarà disponibile solo sul mercato indiano, per una prima verifica di lancio, senza avere ancora conferme sulla sua diffusione internazionale e tanto meno indicazioni sul prezzo. In un futuro prossimo la casa nipponica ha informato di volere applicare la propria intelligenza smart home anche ad altri dispositivi come lavatrici, frigoriferi, televisori e ventilatori. Non resta che attendere i risultati del mercato indiano ed ulteriori guizzi di ingegno dal Giappone con furore.

