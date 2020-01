Pancia gonfia: vediamo tutti i motivi che la possono provocare

Avere la pancia gonfia ci porta un disagio, bisogna fare però una distinzione; c’è chi è in sovrappeso e quindi in questo caso non è un fattore momentaneo, chi invece lo vive come un fattore passeggero e allora bisogna capirne il perché e cercare di risolverlo. In questo caso bisogna affidarsi ad un medico e insieme fare delle valutazioni che eliminino il problema.

Andiamo a vedere quali possono essere i motivi che possono provocare il gonfiore della pancia

Il motivo principale può essere l’eccesso di cibo, questo può capitare a chi segue una dieta e mangia poco, e trovarsi ad un evento o ad una festa e fare un pranzo o una cena abbondante, può verificarsi il gonfiore della pancia, e poi se aggiungiamo bibite gassate il fenomeno aumenta.

Poi ci sono degli alimenti che fungono come fermento nell’organismo che possono essere:

le verdure come aglio, broccoli, carciofi, funghi e cavolfiori

i frutti come anguria, cachi, susine e ciliegie

i cereali come segale e frumento

dove c’è fruttosio come mango, pesche, pere e mele

dove c’è lattosio come formaggi freschi e morbidi, latte

i dolcificanti come sorbitolo, xilitolo e mannitolo

Fate attenzione a non ingerire aria, quindi è consigliabile mangiare lentamente e cercare di parlare quanto meno possibile quando si mangia.

Poi ci sono le intolleranze che possono provocare il gonfiore della pancia, può essere quella al lattosio, allo zucchero, e poi bisogna fare attenzione ai sintomi come vomito, perdita di peso, dolori articolari e addominali, potreste soffrire di celiachia; in tutti questi casi citati, cercate di consultare un medico.

Il gonfiore della pancia può essere anche un problema ormonale, e anche in questo caso se notate delle anomalie o dolori eccessivi consultate il vostro medico.

Potreste soffrire di un’allergia alimentare, problemi respiratori, raucedine, orticaria o tosse, non avere regolarità ad andare in bagno e problemi intestinali, tutti questi sintomi possono causare gonfiore alla pancia; il consiglio è sempre quello di consultare il vostro medico e mai fare le cose da soli.

