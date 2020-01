Pancia piatta: ecco alcuni consigli di come ottenerla

Per poter ottenere e mantenere la pancia piatta ci vogliono molti sacrifici tra cui: attività fisica continua e costante, la corsa, una sana alimentazione e tanta buona volontà. A volte si pensa che basta andare in palestra e fare gli addominali e la pancia sparisce, non è così.

Andiamo a vedere alcuni consigli per come ottenere e mantenere la pancia piatta

A parte fare gli addominali, la corsa può essere un esercizio di estrema importanza per far scomparire la pancia, con la corsa la pancia e le pareti addominali subiscono delle contrazioni che vanno a far dimagrire e tonificare la parte.

Una delle prime cose da fare per prepararsi ad una buona e efficace corsa, è indossare abiti comodi e scarpe da running, attenzione a questo aspetto, se non usate scarpe adatte rischiate di avere problemi a caviglie e schiena, scegliere un tragitto che vi permette di essere vicino casa.

Bisogna iniziare in modo molto graduale, si inizia per la prima settimana con 10 minuti di corsa, poi si passa a 20 minuti e poi a 30 minuti, potrete notare che inizierete a vedere benefici già dopo la prima settimana.

Arrivati ai 30 minuti si può continuare a correre senza tempo, fino a quando un soggetto ce la fa, fare delle corse intermedie intervallandole alla corsa normale. Si possono fare gli esercizi di addominali, la cosa importante che gli addominali vanno fatti nel modo giusto, attenzione a farli in un modo sbagliato, si rischiano dei dolori nella zona lombare.

Ricapitolando, per ottenere una pancia piatta la prima cosa da fare è la corsa, poi ci abbiniamo gli addominali e insieme dobbiamo poi trovare una buona dieta usando cibi salutari, cotti in modo molto semplice e facendo attenzione ai grassi saturi. Evitare il cibo spazzatura, i cibi difficili da digerire, bibite gassate e dolci confezionati, alcol, sennò tutto il vostro lavoro di corsa e addominali sarà vanificato.

