Pandemia e Coronavirus: paura e scenari dal passato

Non ricordo tanta paura in Europa, dai tempi della guerra nel golfo, dove la gente si precipitò a fare le scorte di cibo, ripulendo tutti gli scaffali dei negozi di alimentari. Forse, perché credevamo, data la posizione geografica, insieme ai paesi come la Grecia troppo vicini ai scenari bellici. Era incredibile.

Coronavirus (Covid-19): dati inferiori ad una normale influenza

Non sono un esperto. A scuola ci hanno sempre insegnato che come persone biologiche, siamo fatti di carne, ossa, sangue, cellule e dulcis in fundo abbiamo degli amici che interagiscono con noi esternamente ed internamente al nostro corpo. Non ne possiamo fare ameno., senza di loro, non saremmo vivi.

Ora, siamo passati invece al COVID19, verificando i dati della WHO (o in italiano: OMS), sembrerebbe che, come riportato dai dati che troverete in allegato a livello mondiale, i deceduti per questo virus sono inferiori a quelli di una normale influenza virale.

Molti luminari e virologi, come la dott.ssa Maria Rita Gismondo, Direttore responsabile del laboratorio di Macrobiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano, il prof. Stefano Montanari, ricercatore ed esperto di neopatologie, il dr. Roberto Gava, specializzato in Cardiologia, Farmacologia Clinica e Tossicologia Medica, ed altri ancora, ma ovviamente mi fermo qua, affermano senza tentennamenti che questo virus non è altamente patogeno e mortale, come lo si dipinge.

Una pandemia che si diffuse per tutta l’Europa

Ora, verificando i dati con un’altra pandemia, l’ultima e la più pandemica (non intendo la SARS, la aviaria, o quella suina): quella della influenza spagnola (H1N1), i dati non sono confortanti.

Tra gli anni dal 1917 al 1920 l’H1N1, ha portato alla morte dai 50 ai 100 milioni di persone (i dati non sono ancora certi).

Per farla breve, sembra che sia partita dagli Usa con i contingenti militari arrivati a dar mano forte alle truppe britanniche e francesi (vi erano anche in Italia alcune unità), e si diffuse in tutta l’Europa.

All’inizio nel 1917 tale malattia colpiva in maniera mortale anziani e malati, ma poi passò a soggetti più giovani e sani oramai deperiti dal logorio della guerra. Quindi, dai soldati alla popolazione, anche per via degli ammassamenti di malati nelle strutture sanitarie.

Conclusione

Questo mi porta a fare alcune conclusioni. Le attuali strutture sanitarie pubbliche europee, per via della austerità imposta dalla EU, e per rimanere sempre in essa, hanno visto precipitare a zero i diritti sociali e sanitari delle classi più basse, a favore di quelle private, derivante dal sistema liberale.

In Italia, come da me riportato nel mio articolo:

viene spiegato a cosa sono serviti i soldi risparmiati dai tagli alla sanità.

Le strutture ospedaliere, i dottori, gli infermieri, gli autisti delle ambulanze e i volontari che ogni giorno si prodigano per tutti noi, lavorano già da tempo in situazioni di emergenza. Persone che già normalmente, tutti i giorni, rischiano la propria salute curando e assistendo i malati, e dulcis in fundo, non ci mancava che il COVID-19.

Ringrazio tutti coloro che nel bene e nel male sono sempre pronti a dare tutto per tutti noi.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube