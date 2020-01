Pannolini lavabili per i nostri bambini, perché comprarli?

In questi ultimi tempi siamo molto attenti all’ambiente e a come poter aiutarlo nel nostro piccolo anche se non siamo delle aziende. Molto si è parlato di oggetti, che mi si passi il termine, che usiamo nel nostro initmo: dagli assorbenti di stoffa alla coppetta, fino ai pannolini lavabili pensando ai più piccoli. Ebbene, in realtà non sarebbe un passo verso il futuro, ma un passo indietro poiché tanto tempo fa non esistevano di certo assorbenti usa e getta o pannolini monouso, ma esistevno i “panni” che venivano usati in entrambi i casi. Oggi addirittura vengono prodotti dei pannolini lavabili appositi e gira voce che sarebbe migliori non solo per l’ambiente ma anche per la salute del bambino stesso rispetto ai pannolini monouso. Scopriamo il perché.

Perché tutti noi dovremmo comprare i pannolini lavabili?

Iniziamo dall’ambiente, una tematica molto calda e molto cara proprio in questo 2019 appena trascorso e che continuerà ad essere tale nel 2020.

Ovviamente, se si usano dei pannolini lavabili e non quelli monouso si arriva a contribuire altamente alla questione dei rifiuti.

Infatti, meno pannolini usa e getta è uguale a meno rifiuti.

Arriviamo ad una questione che ci tocca più da vicino, nel personale: il fattore economico.

Quando mettiamo su famiglia e nasce un bambino si sa che le spese aumentano, e una di queste sono proprio i pannolini.

La spesa per i pannolini lavabili, infatti, si aggira intorno ai 300 euro per avere ben 20 pannoloni i tessuto che si useranno finchè il bambino non sarà in grado di usare la mutandina.

Beh, se facciamo dei calcoli si risparmia davvero un bel po’ nonostante all’inizio quella somma possa sembrare eccessiva.

Ovviamente poi il prezzo dipende anche dalla marca che si acquista, e ricordiamo che i pannolini in tessuto sono acquistabili on line, in farmcia e nei negozi e ce ne sono di diverse tipologie e qualità.

Infine, un’altra questione a noi molto cara è la salute del piccolo che dovrà indossare il pannolino.

Beh, trattandosi di materiali delicati, di tessuti pensati proprio per la pelle del bambino, sicuramente si andranno ad evitare allergie o rossori che i comuni pannolini usa e getta possono provocare.

Insomma, se siete dei neo genitori o tra poco vedrete alla luce il frutto del vostro amore, noi vi consigliamo di farci un pensierino sulla questione pannolini in tessuto dati i tanti vantaggi.

Leggi anche:

Perché gli assorbenti lavabili sono migliori di quelli usa e getta

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube