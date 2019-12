Paolo Bonolis, il figlio diventa vittima di bullismo per via della madre

Essere un personaggio famoso e amato dal pubblico ha sempre sia dei lati positivi che dei lati negativi. Si può vivere una vita di lusso, si può godere dell’affetto delle persone che ti vedono per strada, si vive nella mondanità, si può avere un facile accesso alle cure, ma tutto questo può esser anche visto come un qualcosa di negativo dalle persone normali. Stimo parlando dell’amatissimo conduttore della Mediaset, Paolo Bonolis, che nel corso di tutti questi anni si è saputo far amare dal pubblico italiano. Purtroppo, la sua vita privata, di cui è molto geloso, diventa spesso argomento di gossip, soprattutto per via della seconda moglie, Sonia Bruganelli. Non tanto tempo fa la donna sfoggiava e dichiarava tranquillamente di potersi permettere un certo lusso sui suoi profili social, ricevendo insulti e reazioni davvero dure da chi la seguisse. Oggi la stessa sorte è toccata al figlio maschio della coppia, Davide, diventato vittima di bullismo nella sua scuola per questo troppo ostentare della madre.

Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli vittima di bullismo per il lusso ostentato dalla madre

Sonia Bruganelli, meglio conosciuta come la seconda moglie italiana di Paolo Bonolis, non è solo questo.

Come disse il marito in alcune recenti interviste, la moglie è una grande donna di affare, una vera imprenditrice che è a capo di una società che si occupa di produzioni televisive.

Come abbiamo sopra riportato, in passato ha spesso pubblicato il lusso da cui è circondata, e se prima le critiche erano rivolte stesso a lei, oggi a pagarne le conseguenze è il piccolo Davide.

La notizie è uscita sul giornale “Chi”, dove la moglie di Paolo Bonolis ha affermato effettivamente che la sua vita è fatta di lusso, non nega cosa ha fatto in passato, ma non vuole che il figlio ne diventi vittima.

Comunque, la famiglia ha preso delle precauzioni: ha pensato bene di cambiare scuola e di iscrivere il figlio in un’altra.

Per adesso,come afferma Sonia Bruganelli, la situazione è tranquilla, ma questo episodio di bullismo nei confronti del figlio avuto con Paolo Bonolis l’ha fatta molto riflettere.

