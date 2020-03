Papa Francesco: quali sono le sue reali condizioni?

Si era sparsa una notizia che il Papa fosse stato contagiato dal Coronavirus, ma il suo portavoce ha smentito subito il tutto. Papa Bergoglio si è sottoposto al tampone ed è risultato negativo, i suoi sintomi sono tosse e raffreddore. La notizia che il virus ha colpito un membro del Vaticano mette in apprensione un po’ tutti per la salute del Papa.

Papa Francesco: messo in quarantena precauzionale

La notizia che il Papa sia stato messo in quarantena a scopo precauzionale può essere fondata in quanto risultato positivo un componente del Vaticano. In effetti anche l’ultimo Angelus è stato fatto in collegamento video e anche questo farebbe pensare ad una quarantena.

Il portavoce del Vaticano Matteo Bruni dichiara in un comunicato che il raffreddore diagnosticato nei giorni scorsi al Papa sta seguendo il suo corso regolare e che non c’è nessun altro rischio di contagio da Coronavirus, si sta solo cercando di cautelare il Pontefice.

Tutti si preoccupano per la salute del Papa, anche perché qualche giorno fa era stata diffusa la notizia in cui il Papa era stato sottoposto ad un tampone per verificare se avesse contratto il Coronavirus, risultato poi negativo.

Alcuni impegni del Papa sono stati annullati e alcuni rimandati, tra cui:

l’evento internazionale di Assisi di fine Marzo è stato spostato a Novembre

il raduno Globel Compact on Education che era previsto per Maggio è stato spostato ad Ottobre

Parlando del Papa usare il condizionale è scontato, il dato certo che il contagiato era all’interno del Vaticano e di conseguenza ha potuto avere un contatto con il Santo Padre. Nel frattempo sono stati sospesi i servizi ambulatoriali della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano per poter procedere alla sanificazione di tutti gli ambienti.

Non ci sarebbe niente di strano se il Papa sia stato messo in quarantena in via precauzionale, ricordiamo che il Papa ha 83 anni e che vive dall’età di 21 anni con un polmone intero e l’altro polmone a metà; l’altra metà gli fu asportato per una grave forma di polmonite, e di conseguenza esposto a maggiori sviluppi di bronchiti e polmoniti.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube