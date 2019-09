Papilloma virus: presto il test si troverà in farmacia

L’annuncio viene fatto direttamente dalla Scuola Superiore di Pisa, realizzato da due ex allievi, che avevano partecipato al corso di perfezionamento in biologia molecolare, è stato messo a punto il primo test al mondo capace di diagnosticare il Papilloma virus umano, avendolo disponibile direttamente in farmacia. L’esame potrà così essere fatto a casa, basta eseguire un prelievo non invasivo e dopo pochi minuti, con un abbattimento di tempi e costi, si saprà se c’è presenza di virus o no.

Cos’è il Papilloma virus: la prevenzione

È un virus molto comune, vengono colpiti i giovani sotto i 25 anni, la trasmissione avviene nei maggiori dei casi per via sessuale. Generalmente questo virus regredisce in modo autonomo e senza conseguenze in un paio di anni, ma se non viene curata adeguatamente, può sviluppare cellule tumorali in un periodo che va tra i 7 e i 15 anni. Di solito i tumori vanno a colpire la cervice dell’utero, all’ovaio e a quelli che colpiscono la testa e il collo. Questo virus non dà dei veri e propri problemi, sarebbe importante fare prevenzione, che prevede il vaccino.

Nel nostro paese è diventata obbligatoria per gli adolescenti, infatti si è avuto un calo del 90% dei casi per i vaccinati, la pratica che mette più a rischio, e di conseguenza ci si può contagiare, è il sesso orale. È naturale che sottoporsi a degli screening regolari, può rivelarsi molto utile, infatti come abbiamo visto, il Papilloma ci impiega degli anni per svilupparsi in cellule tumorali, quindi, prima si interviene e meglio è. Anche da qui la notizia che presto sarà possibile farlo da solo a casa acquistando il test in farmacia, può rivelarsi importante a salvare da conseguenze più gravi molti giovani che sono restii a recarsi presso un laboratorio di analisi per fare il test.

