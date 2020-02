Parcheggio disabili personalizzato: requisiti e modulo per fare richiesta

Un lettore ci chiede quale sono i requisiti per fare domanda del parcheggio disabili personalizzato, nello specifico pone la seguente domanda: Parcheggio numerato invalidi. mi hanno detto che per avere il posto riservato bisogna avere in casa un convivente che garantisca. È vero?

Parcheggio disabili personalizzato: i requisiti

È possibile chiedere il parcheggio disabili personalizzato per chi è in grave e permanente situazione di deambulare, chiedendo un posto riservato vicino casa o vicino al luogo di lavoro. Per poter fare domanda bisogna già aver ottenuto il contrassegno per disabili.

Per maggiori informazioni sul contrassegno per disabili, consiglio di leggere la nostra guida: Contrassegno disabili con legge 104: rilascio, scadenza, duplicato e rinnovo, guida completa

I requisiti

Per fare domanda per il parcheggio disabili permanente, bisogna avere i seguenti requisiti:

possedere un’auto;

aver già ottenuto il contrassegno disabili;

avere un handicap grave con una difficoltà permanente a deambulare.

Nello spazio riservato dovrà essere apposta un’apposita segnaletica che riporterà gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal comune di appartenenza.

Per poter ottenere il parcheggio disabili riservato vicino casa, bisogna presentare un modulo al Comando di Polizia Municipale, lo può scaricabile qui: Modulo di richiesta sosta personalizzata per disabili

