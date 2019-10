Parenti serpenti: vip famosi che hanno litigato con fratelli e sorelle

Tutti noi litighiamo con i nostri fratelli e con le nostre sorelle, ma sembra una cosa lontana da noi vedere il nostro idolo fare lo stesso con uno di loro. Ci sono litigate di vip con i propri fratelli passate alla storia. Ci sono fratelli famosi, come Nesli e Fabri Fibra, che non si parlano proprio e che, anzi, se le mandano a dire tra un’intervista e un’altra. Scopriamo qualcosa in più sui nostri idoli, sulle nostre star preferite e vediamo delle litigare in famiglia che hanno fatto la storia del costume.

Vip che hanno litigato con fratelli o sorelle, la classifica

Noel e Liam Gallagher

Le loro liti sgli insulti, le accuse, le riappacificazioni sono diventate una realtà ben piantata nel mondo della musica.

I Gallagher approdano alla musica nel 1991, accusando l’uno di essere un venduto, l’altro decide di non perdonarlo affatto.

Sono arrivati a non sopportarsi più al fine di sciogliere la loro mitica band, un gran peccato per il mondo della musica.

Paola e Chiara

Che belle che erano queste due sorelle in musica che mostravano sui diversi palchi italiani l’amore fraterno e quello per la musica.

Ma tutto si è sfasciato nel 2013, dopo 17 anni di carriera fianco a fianco. Chi era delusa per una cosa, chi voleva andare avanti da sola, tra le tante accuse c’è una di loro che è andata addirittura in terapia, Paola.

Madonna e Christopher Ciccone

Facciamo un passo indietro nel 2008 quando Christopher Ciccone disse a Deborah Roberts e a milioni e milioni di telespettatori, nella trasmissione della Abc Good Morning America queste parole:

“Vede, da quando è diventata una star, mia sorella ha esercitato il suo potere su ogni cosa e su ogni persona che ha avuto a portata di mano. Ora ci sono tre cose che non può più controllare: il fatto che il 16 agosto compie 50 anni, suo marito Guy Ritchie (ora ex marito), e me”.

Eppure i due lavoravano insieme dato che Christopher è stato a lungo art director e stilista personale di Madonna.

Poi arriva a pubblicare un librodal titolo “Life with my sister Madonna”, dove raccontava un po’ di tutto sulla indiscussa regina del Pop.

La Toya e Janet Jackson

Le due sono le più famose vip di Michael Jackson, La Toya e Janet.

Arriviamo agli anni 80 e 90 dove Toya ha avuto un manager nonché marito, Jack Gordon, molto violento nei suoi confronti e che arrivò anche a minacciare di morte la sorella Janet la quale si mise in mezzo per difendere la sorella.

La Toya risponde con il libro “La Toya: Growing Up in the Jackson Family” dove accusava il padre di molestie.

Al che Janet incolpò di nuovo Gordon di fare il lavaggio del cervello alla sorella maggiore.

La Toya dopo aver lasciato Gordon le due si sono riavvicinate.

Gabriele e Silvio Muccino

Infine, torniamo in Italia con due fratelli vip Silvio Muccino e Gabriele Muccino.

A Massimo Giletti Silvio dice che Gabriele “è un violento e sono stato costretto a testimoniare il falso in suo favore nella causa di separazione dalla sua ex moglie.”.

Ex moglie pesantemente malmenata dal regista tanto da aver subito la perforazione del timpano.

Aggiunge Silvio:

“Sono stato indotto a mentire e ho negato questo schiaffo davanti ai pm. La mia famiglia ha fatto figurare che fosse un incidente avvenuto in piscina. E alla fine io ho reso falsa testimonianza. Era una mia responsabilità e scelsi la mia famiglia anziché la verità, non me lo sono mai perdonato, avevo 24 anni e feci crack”.

