Un lettore ci chiede informazioni sul passaggio da Wind Tre a Iliad: Buongiorno, mi permetto di inviarle un messaggio poiché da un paio di giorni mi è scaduto il vincolo con il mio gestore telefonico Wind tre, pertanto, visto è considerato il malfunzionamento di questo gestore nel comune di residenza chiedevo informazioni circa il Vostro segnale presso la mia abitazione che si trova a Cannonica Triuggio (MB), Vi ringrazio per la vostra risposta.

Bene, ho capito che è meglio lasciarvi perdere. Grazie per la Vostra disponibilità!

Passaggio da Wind Tre a Iliad per scarsa ricezione: risposta

Gentile utente, ci scusiamo per i tempi di attesa. I quesiti sono tanti e non riusciamo a rispondere istantaneamente.

Come abbiamo già riferito a numerosi utenti e scritto nei recenti articoli faq, non siamo in alcun modo collegati ad Iliad o Kena o qualsiasi degli operatori che nominiamo nei nostri articoli.

La rete Iliad ad oggi si appoggia perlopiù sulla copertura Wind-Tre, tranne alcune zone dove sono stati attivati i ripetitori proprietari.

Data la scarsa ricezione di cui lei attualmente lamenta con Wind non le consiglio di effettuare il passaggio. Per avere maggiori info può contattare il servizio clienti Iliad, immagino sia questo l’operatore a cui fa riferimento, al 177.

