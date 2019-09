Patologie cardivascolari: si possono proteggere con l’attività fisica

Ci sono stati parecchi studi che hanno affermato che chi ha problemi cardiaci, di cuore, può proteggersi con l’attività fisica e trae maggiori benefici rispetto ad un soggetto sano. Questo studio sta coinvolgendo un campione di soggetti molto alto, si parla di oltre 440.000 persone che si sono iscritte alle liste di screening sanitario. Sono stati presi in considerazione gli individui che si sono sottoposti a una procedura di screening e che hanno fornito informazioni sul proprio livello di attività fisica tramite la compilazione di questionari mirati.

Andiamo a vedere lo studio cosa ci dice

Sono stati inclusi un gran numero di soggetti con età media di 60 anni con problematiche cardiovascolari, ed il risultato è stato che in questi soggetti, l’esercizio fisico è stato in grado di fornire maggiori benefici in confronto a chi non aveva mai avuto problemi di cuore. I soggetti monitorati sono stati invitati ad esprimersi in merito all’attività fisica svolta.

L’indicazione appena citata è stata molto importante, in quanto ha potuto far stimare l’energia che l’organismo utilizza quando svolge l’esercizio fisico. La metà dei soggetti non ha raggiunto i livelli consigliati di attività fisica nel corso del proprio tempo libero. Questo studio ha potuto affermare che le persone con problemi cardiovascolare, avevano una vita meno attiva rispetto ai soggetti sani.

C’è anche da sottolineare però, che nel corso dell’osservazione, il rischio di morte è risultato minore in confronto a quello degli individui senza problemi vascolari.

