Peaky blinders: a ottobre arriva la quinta stagione In the black mid winter

Domenica la BBC ONE ha mandato in onda l’ultima puntata della quinta stagione di Peaky blinders, in arrivo sugli schermi italiani i primi giorni di ottobre. Per gli appassionati della serie consiglio di reggersi forte. Questa stagione, una delle migliori scritte dagli sceneggiatori della series, vi terrà tutto il tempo con il fiato sospeso.

Quinta stagione

Cillian Murphy ci porterà nel vivo della stagione e ci farà sentire il tormento sempre più forte di Thomas Shelby che,

come già sapevamo dalle stagioni precedenti ha interpretato in maniera impeccabile.

Ritroveremo tutti i nostri Peaky Blinders più arrabbiati che mai,

conosceremo nuovi personaggi interpretati da attori straordinari come Sam Claflin,

nei panni dello spregevole Oswald Mosley, e rincontreremo figure principali alle quali non avevamo saputo dire addio nella stagione precedente.

Ma per evitare spoiler mi fermo qui, lascio a voi ogni sorpresa nel vivere a pieno questa nuova stagione e per augurarvi una buona visione… “In the black mid winter” cari Peakys !