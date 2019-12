Pechino Express, Asia Argento lascia il reality per infortunio

Asia Argento ha dovuto abbandonare “Pechino Express” a causa di un infortunio. Secondo quanto riferisce Dagospia, l’attrice e regista (figlia di Dario) ha dovuto dire addio alla gara, nella seconda puntata, dell’ottava edizione dell’avventuroso reality itinerante di Rai2 che andrà in onda dopo il Festival di Sanremo. Nel corso di una delle missioni, l’Argento si sarebbe fatta male e sarebbe stata costretta a lasciare il programma. La 44enne figlia del regista dell’horror italiano era tornata sul piccolo schermo dopo una fase particolarmente complicata. Asia avrebbe lasciato la Thailandia e questo le avrebbe impedito di proseguire il viaggio nelle tappe successive in Cina e Corea del Sud.

Pechino Express: ecco quali sono le 10 coppie

L’adventure-game che andrà in onda nel 2020 sarà condotto ancora una volta da Costantino della Gherardesca e saranno dieci le coppie partecipanti, eccole: Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni); I Palermitani (ovvero “I soldi spicci”, il duo comico di Colorado, Annandrea Vitrano e Claudio Casisa); I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi); Le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma, figlia di Giuliano); Gli Inseparabili (coppia di modelli-gemelli Valerio e Fabrizio Salvatori); I Guaglioni (ossia l’ex Gieffino Gennaro Lillio e Mister Italia 2017 Luciano Punzo); Padre e Figlia (Marco Berry e sua figlia Ludovica); Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello); Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay) e infine I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi)

Pechino Express, Asia lascia Pechino ma trova Frida Khalo

Non si sa, con precisione, cosa sia successo ad Asia Argento durante la registrazione di Pechino Express, anche perché quest’ultima non ha voluto commentare il suo ritiro, però su Instagram ha promosso il suo ultimo progetto professionale. La figlia di Dario ha prestato il suo inconfondibile timbro di voce per narrare il docufilm “Frida la Vida”, ispirato alla vita straordinaria della celebre pittrice messicana Frida Khalo.

