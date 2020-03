Pelle secca: ecco come contrastarla efficacemente

Il problema della pelle secca colpisce molte persone, è costituito da prurito, infiammazione, rossore e piccoli tagli, fino ad arrivare a psoriasi e dermatite atopica, a volte si può essere colpiti già dalla nascita per poi andando a scomparire nella crescita, o che sono conseguenza di secchezza cutanea che spesso può derivare da una mancanza di cura e di idratazione.

Pelle secca, vediamo come è possibile contrastarla

Anche l’alimentazione può incidere sulla pelle secca, la carenza di sostanze nutrienti può incidere, per mantenere una pelle sana, le alleate sono vitamina C ed E, mentre la mancanza di vitamina D, aumenta la secchezza della pelle. Vediamo quali possono essere i rimedi:

il collagene: ci sono delle opinioni molto contrastanti a riguardo, quelle con una percentuale maggiore invitano all’uso del collagene, e gli integratori di collagene da bere sembra che farebbero molto bene a contrastare le rughe e migliorare l’aspetto della nostra pelle

l'olio di pesce: riduce la perdita di umidità e migliora l'idratazione della pelle, e ci sono delle buone dimostrazioni che in casi di psoriasi migliora la pelle secca

La cosa importante è l’integrazione con acido ianuronico, i probiotici, estratti di aloe vera e ceramidi; tutti questi possono migliorare le condizioni di chi soffre di pelle secca.

La cosa molto importante che comunque si raccomanda a chiunque pensi di prendere iniziative solitarie, è fondamentale parlare prima con un medico della materia, spiegare e far vedere il proprio problema, specialmente per chi soffre di pelle secca cronica e inspiegabile, perché se così fosse il motivo potrebbe essere più serio.

Per iniziare a tamponare il problema, si consiglia di trattare la parte interessata con delle creme idratanti comprate in farmacia o parafarmacia, non vi fidate di quei prodotti che vengono venduti su internet che vi vengono presentati come prodotti che fanno miracoli, possono crearvi ulteriori danni.

