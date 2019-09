Pensionamento a 57 anni di età con il fondo pensione

Anticipare il pensionamento non è una cosa impossibile, ma richiede determinati requisiti. Attualmente ci sono varie forme pensionistiche in vigore, tutte con requisiti stringenti. Ogni giorno ci arrivano richieste in redazione tramite WhatsApp e la mail di consulenze@notizieora.it, dove i lettori ci chiedono come fare ad anticipare il pensionamento specialmente quando si è arrivati ad un’età oltre i 50 anni e si perde il lavoro. Analizziamo il caso di un nostro lettore: Io ho 56 anni e sono disoccupato da 2 anni… ho un fondo cometa da 20 anni. Posso accedere al prestito Rita? Ho 33 anni di contributi versati.

Pensionamento con RITA

La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) nel caso di lavoratore disoccupato, prevede un requisito anagrafico di almeno 10 anni dall’età pensionabile, quindi le avendo 56 anni deve attendere ancora un anno, in quanto l’età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia è 67 anni (salvo adeguamento all’aspettativa di vita). Il requisito contributivo minimo richiesto è di 20 anni di cui almeno 5 anni versati in un Fondo pensione. Il Fondo Cometa prevede l’accesso alla Rita, quindi appena raggiungerà il requisito anagrafico potrà inoltrare la domanda. Ricordiamo che la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata è una misura fissa non ha scadenza, quindi può decidere tranquillamente quando aderire.

Le consiglio di contattare il Fondo Cometa, la domanda va presentata direttamente presso il fondo di appartenenza secondo una specifica modulistica resa disponibile dal Fondo pensione.

Pensionamento con Fondo pensione: anticipo di 5 e 10 anni

