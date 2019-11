Pensionamento a 62 anni: quali sono le possibilità entro breve?

Ancora in ambito pensionistico, forse l’argomento su cui riceviamo il maggior numero di domande da parte dei nostri lettori. Questa volta indagheremo su quali sono le possibilità di pensionamento a 62 anni di età, oltre ovviamente la quota 100 che richiede come minimo anagrafico per l’accesso proprio 62 anni.

Pensione a 62 anni

Un nostro lettore ci chiede:

Buonasera ,Mi scusi

vorrei chiederle (visto le sue risposte sempre chiare ed esaustive) sarebbe possibile nella mia condizione di dipendente pubblico andare in qualche modo pensione ?preciso di avere 62 anni e 29 anni di contributi pubblici versati dal comune dal quale dipendo.

Con 62 anni di età i modi per accedere alla pensione possono essere diversi. Procedo ad illustrarli spiegandole quale può scegliere e quale invece no.

La quota 100 richiede 62 anni di età e 38 anni di contributi almeno: non vi può accedere perchè le mancano 9 anni per il requisito contributivo.

La pensione con Ape sociale potrebbe essere alla sua portata il prossimo anno che compirebbe 63 anni e maturerebbe 30 anni di contributi, ma questa misura è riservata soltanto ad invalidi, caregiver, disoccupati, usuranti e gravosi. Se non rientra in nessuna delle categorie elencate, purtroppo, non può accedere a questa misura.

A 62 anni, inoltre, si può anticipare l’uscita con la RITA, misura riservata a coloro che hanno versato almeno 5 anni di contributi in un fondo previdenziale complementare. Se possiede un fondo complementare e vi ha versato almeno 5 anni di contributi, potrebbe pensare di utilizzare la RITA per l’anticipo pensionistico.

Ultima opzione che le resta, in alternativa alla pensione di vecchiaia a 67 anni, è con l’anticipata contributiva se ha iniziato a versare i contributi dopo il 31 dicembre 1995 o se ha almeno un contributi in gestione separata (per approfondire quest’ultima misura le consiglio di leggere : Pensione contributiva a 64 con computo gestione separata: ecco come).

